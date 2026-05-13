Тръмп: Ние с Китай сме двете суперсили в света (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще проведе дълъг разговор с китайския президент Си Цзинпин относно войната срещу Иран по време на предстоящото си посещение в Китай, но добави, че не смята, че се нуждае от помощта на Си, пише Ройтерс. „Не смятам, че се нуждаем от каквато и да било помощ с Иран. Ще спечелим по един или друг начин, по мирен път, или иначе“, каза Тръмп. „Имаме много неща за обсъждане. Не бих казал, че Иран е едно от тях, честно казано, защото Иран е изцяло под наш контрол“, каза още той.

Преди заминаването си Тръмп направи комплимент на Китай. "Ние имаме мащабни взаимоотношения с Китай, ние сме двете суперсили в света. Ние сме най-силната във военно отношение, Китай се смята за втора, но кой знае, никоя друга страна дори не се доближава до нас", каза пред журналисти Тръмп.

We and China are the two superpowers of the world.

Лидерите на двете най-големи икономики в света ще се срещнат за разговори лице в лице за първи път от повече от шест месеца в момент, когато се опитват да стабилизират отношенията си, обтегнати заради търговията, американско-израелската война срещу Иран и други области, в които имат разногласия. Тръмп заминава за Китай на фона на липсата на решение на конфликта с Иран и безизходицата в преговорите за разрешаването му. Пекин поддържа отношения с Иран и е един от големите потребители на петрола му. Тръмп се опитваше да окаже натиск върху Китай да използва влиянието си, за да подтикне Техеран да сключи сделка с Вашингтон, за да бъде сложен край на конфликта, който започна с американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари. Очаква се американският президент да пристигне в Пекин утре, а разговорите да се състоят в четвъртък и петък. Това ще бъде първото му посещение в Китай от 2017 г.

