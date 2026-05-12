Иран иска данък върху интернет кабелите на дъното на Ормузкия проток

След като от седмици Иран е наложил блокада на най-важния търговски път в света, Ормузкия проток, сега Техеран иска да начисли и такса за използването на оптичните кабели, минаващи по дъното на пролива, съобщава иранската информационна агенция Tasnim.

Иранските медии уточняват, че Иран може да поиска от чуждестранните компании, използващи кабелите, да плащат годишни лицензионни такси.

По-конкретно, става въпрос за трите важни линии за пренос на данни AAE-1, FALCON и Gulf Bridge International Cable System. Тези кабели пренасят данни за финансови транзакции на стойност десет милиарда долара дневно, пише и Bild. Техеран иска да използва постъпленията от таксата, за да компенсира загубите си от износа на петрол, които възлизат на около 220 милиона долара на ден. Тези загуби се дължат на блокадата на иранските пристанища от Военноморските сили на САЩ.

Всъщност с това Иран цели не само икономически, но и политически ползи - американски технологични гиганти като Meta, Amazon и Microsoft, когато използват кабели през Ормузкия проток, ще бъдат принудени да действат в региона „съгласно иранското законодателство“, включително ще бъдат обект на иранска цензура.

Техеран заплашва да повреди кабелите на тези компании, които откажат, което може да причини регионални и глобални икономически щети в размер на „стотици милиони долари“ в рамките на няколко дни, според изданията.

