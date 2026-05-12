"Екип мечта": Тръмп проверява нагласите за Ванс и Рубио преди изборите през 2028 г. (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио като "екип мечта" преди президентските избори през 2028 г., като анкетира участници в събитие в Белия дом кой им харесва повече, но не предложи подкрепа.

"Кой харесва Джей Ди Ванс? Кой харесва Марко Рубио? Добре. Звучи като добър вариант. Това беше перфектен билет. Между другото, вярвам, че това е екип мечта. Но това са незначителни подробности. Това не означава, че имате моята подкрепа при каквито и да е обстоятелства. Но знаете ли ... мисля, че звучи като кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент", каза Тръмп по време на вечеря в Розовата градина с представители на реда в чест на Националната седмица на полицията.

Trump:



Who likes JD Vance? [applause] Who likes Marco Rubio? [applause] Sounds like a good ticket.



That was a perfect ticket. By the way, I do believe that's a dream team, but these are minor details.



That does not mean you have my endorsement under any circumstance.



Политически стратези и наблюдатели многократно са поставяли под въпрос дали Тръмп би подкрепил Ванс пред Рубио или би призовал двамата да се кандидатират заедно в една и съща кандидатура.

Рубио започна президентска кампания през 2016 г., но я прекрати, след като загуби предварителните избори от Тръмп. Той се завърна в Сената, където служи преди да се присъедини към втората администрация на Тръмп.

Ванс беше по средата на първия си мандат в горната камара, преди Тръмп да го привлече да се присъедини към президентската му листа.

Двамата бяха упорито разпитвани за намеренията им за изборите през 2028 г., но никой от тях не е споделил намерение да започне президентска кампания. Вместо това те заявиха, че целта им е да се съсредоточат върху работата на настоящата администрация.

През декември Рубио заяви пред „Vanity Fair“, че ще бъде „един от първите хора, които ще подкрепят“ Ванс, ако вицепрезидентът в крайна сметка се кандидатира за Белия дом.