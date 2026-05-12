Делси Родригес попари Тръмп: Венецуела няма да стане 51-ви щат

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви пред журналисти в Хага, че страната ѝ няма намерение да стане 51-вият щат на САЩ, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че „сериозно обмисля“ този ход, предаде Асошиейтед прес. Родригес говори в Международния съд в нидерландския град в последния ден от изслушванията по спора между страната ѝ и съседна Гвиана за богатия на полезни изкопаеми и петрол район Есекибо. Визитата в Нидерландия е първото ѝ международно посещение извън карибския регион. Още: МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела

Венецуела няма да бъде колония

Снимка: Getty images

Още: Венецуела и Колумбия обявиха военно сътрудничество за борба с мафията и бандите

„Ще продължим да защитаваме нашата териториална цялост, нашия суверенитет, нашата независимост, нашата история“, каза Родригес, която пое властта през януари тази година след американската военна операция, свалила тогавашния президент Николас Мадуро. Венецуела „не е колония, а свободна страна“, добави тя.

В интервю за телевизия "Фокс нюз" по-рано вчера Тръмп заяви, че „сериозно обмисля да направи Венецуела 51-ви щат на САЩ“. Белият дом не отговори веднага на искане за коментар по въпроса.

Тръмп е правил подобни изявления и относно Канада, припомня АП. Говорителката на Белия дом Ана Кели по-късно отказа да коментира плановете на американския държавен глава в свое интервю пред "Фокс нюз". Тя каза, че президентът е „известен с това, че никога не приема статуквото“, и похвали Родригес за „невероятно сътрудничество“ със САЩ.

Временната президентка на Венецуела посочи, че венецуелски и американски представители поддържат връзка, работейки за „сътрудничество и разбирателство“.

Родригес защити претенциите на страната си относно Есекибо пред най-висшия съд на ООН, заявявайки на съдиите, че дипломатически преговори, а не съдебно решение, ще разрешат вековния териториален спор.

Още: Венецуела се моли на САЩ за санкциите