Заваля сняг на Хаваите (ВИДЕО)

Сняг падна върху най-високия връх на Хаваите тази седмица, превръщайки го за кратко в зимна страна на чудесата, съобщи The Associated Press.

В района на върха на Мауна Кеа на Големия остров имаше около 5 сантиметра сняг.

Хавай е по-известен с топлото си време, плажове и тропически гори, но не е необичайно сняг да вали на по-високите възвишения на Мауна Кеа през по-влажните зимни месеци.

Върхът е толкова висок - намира се на 4 207 метра над морското равнище - че температурите там могат да паднат под нулата през цялата година, създавайки потенциал за сняг през всеки месец.

The first snow of the season covered Hawaii’s Mauna Kea Summit on Monday, October 28, footage shows. “Winter is here,” the Maunakea Visitor Information Station said on Sunday, October 27, sharing pictures of a snow-covered Summit road, near Big Island’s Mauna Kea Summit. pic.twitter.com/kErAuUZqls