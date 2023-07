Мощното руско средство, което украинците още не могат да елиминират - минните полета (ВИДЕО)

В социалните мрежи обаче постоянно се публикуват снимки и видеа на разбити и изгорени Leopard 2 и Bradley (къде по-нови, къде се превъртат стари кадри, например тези малко по-долу са от 9 юни). Подробностите за всеки конкретен случай често няма как да се разберат - говорим за събития от горещия фронт, но изглежда, че танковете и бойните машини на украинците страдат заради минните полета на руснаците.

Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО)

🎥Four more M2 Bradley infantry fighting vehicles were damaged/abandoned at the same place. At least one M2 Bradley was later destroyed, probably as a result of ammo cook off. #UkraineRussiaWar https://t.co/b0GfjybHdK pic.twitter.com/TKyHOo55rO — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 9, 2023

Западните танкове и бронирани машини са в центъра на вниманието. Но поне засега дори за Leopard 2 построените от руснаците отбранителни укрепления са практически непроходими. Руската армия, умело използвайки терена, създаде големи отбранителни линии с огромни минни полета, окопи и противотанкови бариери. Такива отбранителни позиции във всички армии по света се изграждат от инженери, специализирани в укрепленията. Това е уникална група от военни специалисти, които се занимават не само със създаването на отбранителни линии, но и с унищожаването на вражески отбранителни позиции. В доклада на Британския институт за отбранителни изследвания се дава висока оценка на работата на руските инженери и се подчертава, че споменатите военни постижения на въоръжените сили на Руската федерация до голяма степен са тяхна заслуга.

Релефът на южната част на Украйна се характеризира с обширни открити пространства или "чисти полета". В социалните мрежи са публикувани много видеоклипове от тези зони, заснети от въздуха с дронове. Те показват обширни полета с черни пътища между тях, гъсти горски пояси, хълмове и пътни възли.

Руснаците умело използват тази територия за изграждане на отбранителни съоръжения. През лятото буйните крайпътни горички и горските пояси са отличен начин за скриване на войски и позиции от вражеското въздушно разузнаване, за осигуряване на широко поле за огън по открити полета и степи, по които врагът напредва. Селищата се използват като наблюдателни площадки, оръжейни и логистични точки и укрития.

Руските минни полета тормозят и психически украинците

Руската военна доктрина е предимно настъпателно ориентирана, но също така приема отбраната много сериозно. Съгласно доктрината, войските се окопават веднага след спиране на атаката, инженерните мерки се извършват незабавно в окупираната територия - още преди приближаването на сапьорни части и военна инженерна техника. Руските военни принципи изискват създаването на първата мрежа от окопи върху контролирана земя в рамките на 12 часа след превземането ѝ.

Важно обстоятелство е, че украинската армия доста дълго време получаваше оръжие от Запада, обучаваше своите войници и прекарваше време в подготовка за контранастъпление. Така руската армия имаше достатъчно дни, за да изгради мощна и дълбока отбранителна система.

At the same time, 85% of the foreign-trained Ukrainian units are not deployed to the front yet and keep training how to breach Russian defense lines in safer locations inside Ukraine. pic.twitter.com/PDpJ9IoExC — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 10, 2023

За изтласкването на противника от тези отбранителни позиции е необходимо пехотата, танковете, бронетехниката, артилерията и авиацията на украинската армия да действат съвместно. Танковете и бронираните машини в настъпление практически нямат друг избор, освен да се движат точно по "открито поле". А там ги чакат огромни минни полета.

Най-ефективният начин за неутрализиране на взривни устройства е използването на инженерни превозни средства, снабдени със специализирано оборудване. Освен това разминирането трябва да се извърши неочаквано преди началото на атаката, преди противникът да открие разминиращата техника и да се опита да я унищожи. Сега руските войски непрекъснато наблюдават своите капани с помощта на огромен брой дронове, което прави внезапното им неутрализиране и последващо разгръщане на атака от Въоръжените сили на Украйна почти невъзможно.

This is what demining looks in practice. pic.twitter.com/W1w9bkfxvk — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2023

Руските минни полета в Украйна покриват стотици квадратни километри. Прочистените зони са сравнително лесни за ново миниране и дори да изглеждат безопасни, няма гаранция, че ще останат такива дори при настъплението на украинската армия. Руските капани изиграха много голяма роля за забавяне на атаката на украинските войски. Самата информация за опасни минни полета в някакъв район пред украинските войници е достатъчна, за да ги накара да внимават и дори само това пречи на бърз напредък.

Въоръжените сили на Украйна имаха само един изход за пробив през минните полета: да се придвижат енергично напред с помощта на разминиращи машини, подкрепени от артилерия и колкото им е останала авиация (нищожно малко спрямо руската, поне докато не се появят F-16), но да бъдат подготвени за големи щети. На настъпващите украински танкове и бронирани машини бяха осигурени само тесни разчистени алеи за маневри. Там руската артилерия, защитена в закрити позиции и в горски пояси, открива огън по тях, което води до описаните в началото на статията трагични последици за бронетанковата техника на Въоръжените сили на Украйна. Но украинците не се отказват и стъпка по стъпка напредват, като се представят добре дори в информационната война - примерът в долните видеокадри е показателен:

Russian footage. They claimed a Leopard was destroyed 'thanks to engineers of the 58th army'.



No it wasn't. pic.twitter.com/NRmhuuO4e7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2023

Може ли HIMARS да помогне за разчистването на минни полета?

На 30 юни главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни каза пред The Washington Post: "Получихме танкове Leopard не за да минават на паради, не за да могат политици или знаменитости да се снимат с тях. Те пристигнаха тук, за да се бият. Но на бойното поле "Леопард"-ът не е леопард, а мишена".

Това, което кара всеки от нас да потръпне, е фактът, че настъпващите украински войски сега нямат друг избор, освен да атакуват добре защитена вражеска линия с намерението да ѝ нанесат максимални щети. Тази тактика се е променила малко след Първата световна война, която разтърси Европа преди 100 години. По това време вместо силови щурмове се използва и "тактика на проникване" за заемане на отбранителните точки на противника, според която малък брой войници проникват в чуждите окопи и ги прочистват, използвайки слаби места, които да укрепят за по-нататъшен напредък.

Изглежда, че някои части от въоръжените сили на Украйна все още използват такива техники днес, но те изискват високо ниво на бойна подготовка, координация с други части, както и добро разузнаване и комуникации. Реалността е, че не всички части на украинските въоръжени сили могат да приложат тази тактика. Във всеки случай, към момента усилията им не са достатъчни, за да обърнат решително ситуацията на бойното поле в своя полза.

Всъщност има по-лесен начин за превземане на вражески "крепости". За да направите това, трябва да имате превъзходна артилерийска огнева мощ и да покривате минните полета с голям брой снаряди, да унищожавате горски пояси, които крият отбранителни точки, и да разрушавате жилищни сгради, в които врагът може да се скрие. Това е доста груба тактика, но е възможна, ако имате неизчерпаем запас от артилерийски снаряди. Високоточната ракетна система HIMARS е подходяща в този контекст, но тук има много работа за конвенционалните оръдия.

Остава фактът, че във военната история почти няма примери за снабдяване на артилерията на воюващите армии с достатъчно боеприпаси.

На този етап не е ясно докъде е стигнала контраофанзивата на ВСУ, но така или иначе напредъкът не е впечатляващ. Украинската армия обаче не се отказва - а кадри като долните, от гробище на руска военна техника, ясно показват, че Русия е далеч от окончателна победа:

A Russian armored graveyard in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/YjL7TDU4xi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2023

