Русия и Сирия обвиняват САЩ във вербуване на бойци от ИДИЛ за секретни цели

El detalle de armamento, munición, equipos y paga mensual que USA da a sus cipayos en Siria (Págs. 25-34): OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE DEPARTMENT OF DEFENSE. BUDGET 2021. COUNTER-ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) TRAIN AND EQUIP FUND (CTEF) https://t.co/DCSey98qgy pic.twitter.com/4w0pel8tUv

1. One of #BBC "researchers for "Mayday" broadcast is Abdul Kader Habak - remember his iconic image related to terrorist massacre of mostly children, Rashideen 04/2017 - #WhiteHelmets had called previously for extermination of Shia Muslim Syrians fm Kafraya&Foua.



Article ⬇️ pic.twitter.com/NBvpVjGlwX