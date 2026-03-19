COSMOS - открийте тайните на Вселената в MINA Sofia

Имерсивното пространство MINA Sofia в Serdika Center ще представи най-новото си шоу "COSMOS - открийте тайните на Вселената" за първи път на 28 март. Продукцията ще представи зрелищно и образователно пътешествие из Космоса, съчетаващо наука, технологии и мащабни визуални ефекти. Спектакълът е подходящ за цялото семейство и ще покаже за архивни кадри от първите космически мисии на българските космонавти с гласа на доц. д-р Владимир Божилов – астрофизик и научен комуникатор.

Визуалният спектакъл е оригинална продукция на MINA, създадена и режисирана от MINA Creative Studios. COSMOS ще отведе зрителите на пътешествие през Слънчевата система, като представи любопитни научни факти за планетите, звездите и други небесни тела. Посетителите ще научат повече за структурата и характеристиките на планетите, както и за някои от най-загадъчните явления във Вселената – например как учените регистрират звукови вълни, генерирани от черна дупка.

Специален елемент в спектакъла са архивни кадри от първите космически мисии на българските космонавти. Посетителите ще могат да видят изображения от полета на Георги Иванов - първия българин, летял в Космоса през 1979 г. на борда на „Союз 33“, както и от мисията на втория български космонавт Александър Александров, който през 1988 г. участва в експедицията „Союз ТМ-5“ до орбиталната станция „Мир“. Архивните видеоматериали са подбрани от фонда на Българската национална телевизия.

Космически гид в това преживяване е доц. д-р Владимир Божилов – астрофизик и научен комуникатор. Програмата поставя силен акцент върху Слънчевата система и човешките постижения в изследването на Космоса. Зрителите ще се отправят на пътешествие сред планети, звезди и други небесни тела чрез 360° прожекции, звук и дигитални визуализации.

Към имерсивната изложба е включена и специална експозиция, посветена на първите български космически мисии, реализирана в партньорство с Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките.

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно.