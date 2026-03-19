Песимизъм в гръцкия туризъм преди старта на лятото

Несигурност владее туристическия сектор в Гърция поради войната в Близкия изток. Ограничени са резервациите за това лято. Цените на стоки и услуги се покачват. "Елате в Гърция на почивка това лято. Страната ни е "безопасна", призова премиерът Кириакос Мицотакис. Според него посещението в Гърция дори и сега при военното напрежение в Близкия изток е извън опасност за всички туристи.

От туристическия сектор не са толкова оптимисти за това лято. В момента поради военната обстановка около Иран резервациите са предимно от европейски туристи, но са ограничени и предпазливи.

Според експерти дори и да има достатъчно посетители това лято в Гърция те ще останат по-кратко време и с ограничени средства, защото всички стоки и услуги се покачват. При бензин 2 евро за литър и по-скъпо ще има пренасочване на туристопотока. Островите изискват много висок бюджет и се очаква да се засилят резервациите в Северна Гърция.

Хотелиерите подчертават, че договорите с туроператорите са на ниво цените през миналата година, което ограничава печалбата, съобщи БНР.

Нищо не е сигурно в туризма докато обстановката не се регулира, категорични са гръцките експерти в сектора.