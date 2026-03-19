Край с полетите: Авиокомпаниите имат гориво до следващия месец

Авиокомпаниите по света ще се сблъскат с недостиг на реактивно гориво още следващия месец, рискувайки отмяна на полети до дестинации на дълги разстояния в края на натоварения великденски празничен период, съобщи "Таймс".

През следващите седмици търговците на петрол очакват остър недостиг на реактивно гориво заради продължаващото затваряне на Ормузкия проток.

С напредването на кризата в Близкия изток резервните запаси на авиокомпаниите се изчерпват и не се възстановяват.

Първите авиокомпании с мерки

Виетнам тази седмица стана първата страна, която предупреди за евентуална отмяна на полети от април, след като Китай и Тайланд обявиха, че спират износа на гориво, за да поддържат собствените си запаси.

Подобна позиция заеха и Скандинавските авиолинии (AAS), които обявиха, че ще отменят най-малко 1000 полета през април, тъй като покачващите се цени на авиационното гориво, свързани с войната в Иран, оказват нарастващ натиск върху оперативните разходи. Новината съобщи главният изпълнителен директор Анко ван дер Верф пред шведския бизнес ежедневник Dagens Industri.

Авиокомпанията вече е започнала да съкращава няколкостотин полета през март и очаква по-широк кръг от анулирании след Великден, когато сезонното търсене обикновено отслабва.

Според главния изпълнителен директор рязкото покачване на цените на петрола е увеличило разходите с малко над 500 шведски крони (53,8 долара) за средностатистически полет на SAS, докато трансатлантическото пътуване сега струва приблизително 2700 крони (290,6 долара) повече за експлоатация.

Той заяви, че цените на реактивното гориво са се удвоили в рамките на 10 дни, което е причинило незабавен шок за авиокомпаниите.

Според последния мониторинг на цените на горивата на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), средните глобални цени на реактивното гориво са скочили с 82,8% през последния месец до 175 долара за барел, което рязко увеличава натиска върху разходите на авиокомпаниите.

Горивото представлява приблизително 25% до 30% от разходите за полети, а SAS е изправена пред ограничени възможности да поеме увеличението, особено като се има предвид, че голям дял от доставките на реактивно гориво за Европа идва от производители от Персийския залив.

Ван дер Верф заяви, че дестинациите, обслужвани няколко пъти на ден, вероятно ще понесат най-големия удар от съкращенията, тъй като авиокомпаниите могат по-лесно да намалят честотата на полетите по тези маршрути.

Превозвачът вече започна да коригира цените на билетите чрез горивна такса, въведена миналата седмица, въпреки че Ван дер Верф заяви, че съществуващите резервации няма да бъдат увеличени със задна дата. Пътниците, които все още не са резервирали летни пътувания, обаче може да видят по-високи цени, ако кризата продължи.

Той каза, че SAS се надява, че смущенията ще отшумят до май или юни, предупреждавайки, че продължителен конфликт би имал много по-широки последици за световната икономика отвъд авиацията.

Без полети до някои дестинации

Предполага се, че и други страни ще последват този пример през следващите дни, като експерти от индустрията предупреждават, че авиокомпаниите може да бъдат принудени да спрат да обслужват някои дестинации на дълги разстояния, тъй като може да не успеят да си осигурят гориво за обратен полет, предаде БНР.

Цената на реактивното гориво в Европа достигна рекордно високо ниво във вторник. Цените са почти двойно по-високи от тези преди началото на конфликта.

Цената на реактивното гориво се е повишила значително повече от цената на суровия петрол, предвид зависимостта от региона за износ.