Магическата реалност на SOFIA LIGHTS се пренася на ново място в сърцето на града

Петото издание на SOFIA LIGHTS ще се проведе от 1 до 22 март на ново място – в парка на Военна академия "Г. С. Раковски", в сърцето на града. Специален гост на фестивала ще бъде Аманда Парър (https://amandaparer.com/), визуален артист от световна величина. В свят, който сякаш е изгубил мяра, разкъсан между глобалните сътресения, локалните кризи и умората от социалните мрежи, SOFIA LIGHTS създава магическа реалност за всички, които имат нужда от тишина, забавяне на темпото и презареждане. Това пространство на смисъл и тишина ще съществува за кратко и после изчезва.

Снимка: Rami Saarikorpi

"Това, което правим, е осезаемо и закотвено в реалността – там, където все по-рядко пребиваваме. Преживяване, което те връща в тялото ти, вади те от хипнозата на екрана и те поставя пред нещо толкова мащабно, че можеш да го почувстваш с кожата си."

Проектът с Аманда Парър се подготвя в продължение на три години. Тя е сред най-значимите имена в съвременното светлинно изкуство. Родена в Австралия, Аманда използва светлината и монументалния мащаб, за да превърне градската среда в сцена за размисъл. Творбите ѝ са гостували в повече от 300 града на всички континенти и са достигнали до милиони хора.

Снимка: Parer Studio

В парка посетителите ще видят шест човешки фигури в монументален мащаб, които в симбиоза с арт инсталациите "Частици" и "Присъствие 2.0" на студио EMPATIA, създават среда, в която истински присъстваш. Всичко е тук, пред теб – реално и живо.

"Човекът". Всички помним онзи идеализиран "Мислител" на Роден. Но "Човекът" на Аманда е различен. Той е един от нас. Изглежда малко объркан, натежал от свръхпотреблението и от безкрайните ни очаквания към света. Той просто стои там, в тишината на парка, и сякаш се опитва да разбере къде точно се объркаха нещата. Фигурите от "Фантастична планета" пък приличат на гости, които току-що са кацнали, за да изследват тихо нашия свят.

Този магически свят е тук за малко – от 1 до 22 март. След това изчезва завинаги.

Билети за събитието са продават само онлайн на www.sofialights.com. Тази година посетителите избират както деня, в който искат да посетят събитието, така и часови прозорец от един час, в който планират да влязат в парка. Входът в парка ще е отворен от 19:00 до 22:30 часа, а събитието ще приключва в 23:00 часа. Престоят не е ограничен във времето, само периодът за достъп е регулиран, за да се осигури комфортно преживяване за всички.

Организаторите призовават посетителите да използват градския транспорт, за да се придвижат до парка на Военна академия "Г.С. Раковски". Паркът се намира в непосредствена близост до Орлов мост и множество други спирки на градския транспорт.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.

За повече информация: www.sofialights.com