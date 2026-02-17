Рада Цанкова се връща в България за ретроспективни изложби и творчески работилници

Известната българска художничка Рада Цанкова, която от 30 години живее и работи в Париж, пристига в България, за да открие две ретроспективни изложби - днес, 17 февруари в София в новото пространство "Монумент" и на 23 февруари в галерия "Папийон" във Варна. Изкуството ѝ създава мостове между Изтока и Запада, между видимата природа и невидимата памет, отбелязват медиите във Франция.

"Нарекох тези две изложби "Духът на знаците", защото тези думи изразяват съществена част от мен – като човек и като артист по пътя ми България към Франция", споделя Цанкова. "Нося в себе си духа на детството си в България, духа на времето, в което съм изградила погледа си към света и към неговата красота. Това е моят вътрешен заряд, онзи вътрешен огън, който гори дори когато ми е студено в ателието. Чувствам се длъжна да предам на децата в България част от наученото по пътя", добавя тя.

Между двете изложби Рада Цанкова ще пътува из България, за да работи с ученици. На 19 февруари по покана на фондация "Яворов" в гр. Чирпан тя ще направи творческа работилница с ученици от училище "Пейо Яворов". Заедно с тях тя ще рисува, вдъхновена от стиховете на поета Яворов.

На 20 февруари художничката ще направи творческа работилница с Асоциация "Музика вместо улицата", която помага на деца от ромски произход или в затруднено финансово положение да имат достъп до класическа музика. Асоциацията е създадена от световноизвестния сливенски цигулар от ромски произход Георги Калайджиев. Акцентът в съвместната работа на Цанкова и децата е "Как да се представи музиката чрез изобразителното изкуство".

Рада Цанкова е завършила елитното École des Beaux-Arts в Париж в ателието на Жан-Мишел Алберола. Тя не просто рисува пейзажи, а ги преживява, пътувайки по целия свят. Техниката ѝ съчетава финия щрих на гравьора с ефирността на китайската класическа живопис.

Скритите светове, признание и завръщане

В творбите на Рада Цанкова планините не са само релеф. Ако се вгледате, ще откриете "висящи души" - фигури на дервиши, търговци, деца и въжеходци, които обитават нейните "миражи". Това е свят на метаморфози: планинският склон внезапно се превръща в човешко лице, а синята боя прониква в хартията като метеорологичен феномен.

"Живописта е говореща поезия", казва Лесинг, и работата на Цанкова потвърждава това. Тя смесва култури и епохи, напомняйки ни за безсмъртието на душите и за неизлечимите белези, които пътуванията оставят върху нас.

Носител на престижни отличия, сред които наградата за живопис на Института на Франция (2024), Цанкова се завръща у дома, за да сподели своя "вътрешен огън". Проектът, подкрепен от Европейския съюз, представя артист с автентичен принос към съвременната европейска култура.

София: 17 февруари от 18:00 ч., "Монумент" (ул. "Съборна" 3)

Варна: 23 февруари от 18:00 ч., Арт галерия "Папийон" (ул. "Драгоман" 12)