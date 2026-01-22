Ивана Кълвачева и изложбата ѝ "Camera Bound": За емоцията, точния момент и хумора (ВИДЕО)

Адски много хора снимат. Някои от тях дори го правят добре. Но малцина са онези, които не просто снимат, а запечатват точния момент, хващат емоцията и я "задържат" постоянно жива в един свой кадър. Такъв човек е Ивана Кълвачева, чиято изложба "Camera Bound" в София може да бъде разгледана до 28 януари в бар Prison Bound на ул. Ген. Йосиф В. Гурко 38. Изложбата дава възможност да усетите майсторството на Ивана, да почувствате момента, който е видяла тя, и дори да притежавате нейна творба.

Фотограф: Стоян Стоянов/Actualno.com

"Имало е сигурно два дни в живота ми, откакто снимам, в които не съм излизала с фотоапарата си.", ни споделя Ивана Кълвачева. Тя признава, че трудно е подбрала кои точно снимки да включи в изложбата и сред тях са попаднали някои от най-любимите ѝ творби. "Някои имат по-социален момент. Нито една от снимките не е режисирана, не съм чакала, за да запечатам момента. Някои колеги дебнат, виждат момента предварително може би. Аз виждам нещо в движение, спирам и го щраквам. Или съм някъде и то се случва пред мен.", разказва Ивана на откриването на изложбата на 21 януари.

Сред фотографиите по стените на бара, чиято атмосфера те кара да мечтаеш за хубаво питие и качествен разговор, виждаме перфектна комбинация от цветни и черно-бели кадри. "В някои снимки виждам цвета и ме грабва, а при други черно-бялото е по-сполучливото решение", казва Ивана. Тя признава, че някои от фотографиите показват интимни моменти. "Понякога за части от секундата се боря с дилемата как ще заснема такъв момент, но виждам толкова красиви неща и хора, застанали перфектно... Никога не искам да навлизам грубо в интимния свят, но като уличен фотограф няма как. Това е моята голяма страст."

Източник: Ivana Kalvacheva Official Site

Силата на Ивана Кълвачева е в умението да улавя хумора и да го изважда на преден план. В изложбата виждаме ежедневни мигове от различни точки по света, които обаче, попаднали пред обектива на Ивана, се превръщат в емоция и водят до усмивка. "Интуитивно виждам хумора в това, което ми е харесало.", ни споделя Ивана.

Източник: Ivana Kalvacheva Official Site; колаж: Actualno.com

От години тя живее във Франция със своето семейство, а първия фотоапарат ѝ е подарен от съпруга ѝ. Тя има опит и като модел и затова познава добре усещането да си пред камера. "И аз, когато съм била от другата страна на обектива, съм се притеснявала. А сега се оказва, че още повече се притеснявам, когато някой ме снима. Всеки човек, когато е пред фотоапарата, подсъзнателно започва да се притеснява как изглежда. А аз искам да покажа, че ти изглеждаш добре, когато не мислиш как изглеждаш. Всички изглеждаме много добре, защото сме уникални. Затова и като снимам събитие, не искам хората да се подреждат за снимка. Искам да уловя момента, когато си се зарадвал, когато някой те е прегърнал, за да хвана емоцията.", споделя Ивана.

Фотограф: Стоян Стоянов/Actualno.com

Тя търси ситуацията и емоцията, дори когато снима събития или портрети. "Когато правя портретни снимки, много пъти стоим, говорим си с приятели, и аз виждам ситуацията как, ако падне светлината добре или някой много емоционално говори, ще стане силен кадър. Забелязала съм, че когато хората говорят с много страст за това, което правят и за това, което са преживели, има някаква красота в това нещо. Гледам да хвана хората в такъв момент."

Ивана е участвала в изложби в Париж, Калифорния и, разбира се, България. "Две от изложбите в Париж бяха по зададена тема. В изложбата в София няма зададена тема и дори има възможност да се закупят неща. В един момент започнах да се питам дали трябва да покажа неща, които да се харесат, но после си казах, че не е това водещото. В изложбата са онези кадри, които аз искам да видят хората."

Можете да разгледате изложбата "Camera Bound" на Ивана Кълвачева в бар Prison Bound в София до 28 януари. И най-искрено ви съветвам да го направите, за да усетите сами силата на момента, мощта на таланта на Ивана и микро-историите, които се разказват във всеки неин кадър.