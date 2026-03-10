KRATOS (Christopher Judge) идва в България за Aniventure Comic Con 2026

След рекордния интерес към миналогодишното издание на Aniventure Comic Con, което привлече над 27 000 любители на киното, анимето, мангата, гейминга, комиксите и косплея, е време да отправим поглед към 11 и 12 юли, когато фестивалът се завръща в Интер Експо Център и обещава да бъде още по-вълнуващ. Феновете вече превърнаха в традиция ежегодния юлски уикенд, по време на който всички заедно, обединени от общите си интереси, споделят незабравими мигове и тази година няма да направи изключение.

За необикновената атмосфера, доброто настроение и богатата палитра от емоции допринасят и специалните гости, с които Aniventure Comic Con среща публиката. Първото голямо име, обявено от организаторите на фестивала, е Christopher Judge – актьорът, вдъхнал живот на емблематичния Teal’c в култовия научнофантастичен сериал Stargate SG-1, където участва в над 200 епизода и се превръща в един от най-разпознаваемите и обичани персонажи във франчайза. Друг от специалните гости на събитието ще бъде професионалния косплей артист – Maike Huster. Тя пристига от Германия и ще бъде част от журито в конкурса за косплей на Aniventure Comic Con 2026.

За Christopher Judge

Освен с екранните си роли в телевизията, Christopher Judge оставя ярка следа и в света на видеоигрите, давайки гласа си на един от най-разпознаваемите персонажи, Kratos – главният герой в хитовата видеоигра God of War (2018) и продължението – God of War Ragnarök (2022). За работата си по изграждането на образа на Kratos актьорът получава широко признание в гейминг индустрията: отличията Outstanding Achievement in Character на D.I.C.E. Awards 2019 и 2023, Best Performance на The Game Awards 2022 за God of War Ragnarök и Performer in a Leading Role на BAFTA Games Awards 2023.

Професионалният път на Christopher Judge започва през 1990 г., когато се отказва от идеята да преследва кариера в спорта, каквото било първоначалното му намерение, и решава да се посвети на актьорското майсторство. Телевизионният му дебют е последван от други малки епизодични появи в различни продукции до 1997 г., когато идва големият му пробив с ролята на Teal’c в Stargate SG-1. Той се изявява не само като актьор, но и като продуцент и сценарист, като дори е участвал в написването на сценария за някои от епизодите на научнофантастичния сериал.

Само няколко месеца ни делят от момента, в който харизматичният актьор, станал любимец на милиони фенове по света, ще пристигне в България, за да се срещне лично със своите почитатели в страната, а те ще имат възможността да чуят от него интересни истории, свързани с изграждането на някои от най-отличителните му персонажи.

За Maike Huster

Специален гост на Aniventure Comic Con 2026 ще бъде и германската косплей артистка - Maike Huster. Тя специализира в изработката на сложни брони и костюми. Работата ѝ съчетава 3D моделиране и принтиране, работа с пяна, както и специални ефекти като LED осветление. Работила е с няколко гейминг студия, вдъхвайки живот на различни герои от игри. Maike Huster ще бъде част от журито на косплей конкурса на Aniventure Comic Con 2026.

Тeзи и още много други вълнуващи срещи със звездни гости могат да очакват феновете от фестивала, който тази година ще се проведе на 11 и 12 юли в Интер Експо Център. Неизменна част от събитието е косплей конкурсът, който за поредна година ще излъчи български представители на Pop Culture Hiroshima. Регистрацията за участие е вече отворена. Текат и записванията за състезанията по K-POP, AMV (Anime Music Videos), арт и манга конкурса както и за участието в едни от най-големите и важни събития за косплей ECG и YuniCon Tournament of Champions.

Двудневни билети за Aniventure Comic Con 2026 могат да бъдат закупени от https://www.comiccon.bg и в мрежата на Ивентим в цялата страна.