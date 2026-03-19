Каква позиция ще подкрепя България в ЕС за войната в Иран? Отговорът на служебния премиер

"Позицията, която защитаваме от самото начало на служебното правителство, е, че България трябва да бъде на пълна скорост в Европа. И всички позиции, които биха подкрепили силата на съюза, ние ще подкрепим". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел днес, 19 март. Темите, които ще обсъждат евролидерите, са "много ясни", подчерта той - сигурност, конкурентоспособност, срещата за еврозоната.

Войната в Иран: България иска деескалация

Относно войната на САЩ и Израел срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток от страна на Техеран - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и втечнен газ - Гюров каза, че "това е конфликт, в който нито НАТО, нито ЕС е въвлечен в момента".

Снимка: БГНЕС

"Така че общата позиция за деескалация и търсене на решение за спиране на военните действия, съответно и на успокояване на всички напрежения, които идват през високи цени на енергоносители, възможности за натиск от миграция – всякакви действия в тази посока, които бихя успокоили нещата и върнали действията към нормалност, ще бъдат подкрепени от нас", допълни служебният министър-председател.

Помощите у нас заради високите цени на горивата

В тази ситуация цените на нефтопродуктите продължават да се покачват и нито една държава не може да посрещне предизвикателствата по най-добрия начин, смята Гюров. Целта на служебното правителство е да таргетира с помощи най-уязвимите групи, "за да могат парите да достигнат до тези хора възможно най-бързо", добави той.

Служебното правителство предложи програма за компенсиране на физически лица – по 20 евро месечно, заради увеличените цени на горивата. Средствата ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане - директно по банкова сметка.

Право на тази подкрепа имат физически лица, на които средният брутен месечен доход е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. Средно месечният доход за 2024 г. трябва да бъде по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година. Физическите лица трябва да притежават превозно средство на свое име, да са съсобственици или да са лизингополучатели.

Месечната компенсация ще стартира, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от над 1,60 евро за литър (по данни на НАП). Това представлява приблизително 20% увеличение на цените на дребно, уточни вчера социалният министър Хасан Адемов.

Срокът за предоставянето на тази подкрепа е 30 юни 2026 г. Мярката се очаква да обхване над 1 млн. потребители. Средствата ще бъдат осигурени от удължителния бюджет.