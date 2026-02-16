"Историческа сделка: Платиха рекордните 16,4 млн. долара за Pokémon карта (ВИДЕО)

YouTube звездата и интернет предприемач Логан Пол постави нов световен рекорд, след като продаде своята карта Pikachu Illustrator с оценка PSA 10 за 16 492 000 долара. Продажбата приключи на 15 февруари 2026 г. чрез аукционната къща Goldin Auctions и вече се счита за най-скъпата Pokémon карта, продавана някога на търг, както и за най-скъпата колекционерска карта в историята.

Картата, която влезе в историята

Pikachu Illustrator е сред най-редките и търсени карти в света на Pokémon. Логан Пол я придоби през 2021 г., когато плати 5,275 млн. долара. Сделката включваше размяна на негова предишна версия със степен PSA 9 плюс 4 млн. долара в брой.

С времето картата се превърна в част от публичния му образ. През 2022 г. той я носеше на врата си по време на излизането си на ринга на WrestleMania 38, което я направи популярна далеч извън кръга на колекционерите.

Как протече търгът

В началото на 2026 г. Логан Пол обяви, че ще се раздели с картата. Като част от споразумението си с аукционната къща той получава аванс от 2,5 млн. долара, които по думите му използва за сватбата си и други лични разходи.

Още преди края на наддаването се появиха информации за оферти над 12 млн. долара. Финалната цена достигна 16 492 000 долара, което означава печалба от над 8 млн. долара за Пол след приспадане на таксите.

По време на събитието бяха отворени и пакети Pokémon първо издание, за които купувачи са платили около 40 000 долара на пакет.

IT JUSTS KEEPS GOING!!! pic.twitter.com/lyf0796tP6 — Logan Paul (@LoganPaul) February 16, 2026

Сумата от 16,4 млн. долара надмина предишния рекорд за най-скъпа карта, продавана на търг - уникалната карта с автографи на Майкъл Джордан и Коби Брайънт, продадена за 12 932 000 долара. За разлика от Pikachu Illustrator със степен PSA 10, баскетболната карта е била оценена със значително по-нисък рейтинг PSA 6.

Кой е купувачът

Победител в търга е венчър инвеститорът Ей Джей Скарамучи. След финализирането на сделката той заяви, че това е само началото на личното му "търсене на съкровища" от редки и исторически значими предмети.

"Тиранозавърски фосил е в списъка ми. Ще купя Декларацията за независимост и няма да спра дотук. Това беше само началото", коментира той.

Скарамучи добави и личен мотив: "Ние сме фенове на Pokémon от деца. Това беше правилният начин да започна това приключение."

Сянката на скандал

Въпреки рекордната продажба, Логан Пол бе подложен на критики. Причината е, че преди търга той продаде дялове от картата чрез платформата Liquid Marketplace. Част от инвеститорите изразиха недоволство от начина, по който е организирана последвалата продажба.