Разузнаването на САЩ: Ядрената програма на Иран беше унищожена, не е вярно, че са опитвали да я възстановят

Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че иранската ядрена програма за обогатяване на уран е била унищожена в резултат на американската операция "Midnight Hammer" през юни 2025 г. и Иран не е правил опити да я възобнови.

Това заявление беше направено по време на изслушванията на ръководителите на разузнаването в Сената.

Твърденията на Тръмп, че Иран е на крачка от ядрено оръжие

Още: След ударите в Близкия изток: Огромен скок в цената на природния газ в Европа

Позицията на американското разузнаване ярко контрастира с тази на президента Доналд Тръмп.

Коментирайки ядрената програма на Иран, Тръмп заяви, че Иран се е "опитил да възстанови ядрената си програма" след ударите му срещу нея през юни, а миналия месец той допълни, че иранците "започват всичко отначало".

Съветникът на Белия дом Стив Уиткоф отиде по-далеч, заявявайки, че Иран "вероятно е на седмица от това да разполага с материал за производство на бомби индустриален клас".

Белият дом също посочи "непосредствена ядрена заплаха", която Иран представлява.

Още: Как Тръмп и хората му пробват да спечелят младежите в САЩ с войната в Иран (ВИДЕО)

Американските разузнавателни служби отрекоха истинността и на други твърдения на администрацията на Тръмп като например това, че Иран скоро ще разполага с ракета, способна да порази територията на САЩ, и че ще са му необходими от 2 до 4 седмици, за да създаде ядрена бомба.

Ядрената програма на Иран е била унищожена

Оценката на заплахите, която Габард представи пред Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, засили още повече объркването относно състоянието на иранската ядрена програма.

Някои представители на администрацията заявиха в навечерието на войната, че Иран е бил на седмици разстояние от разработването на ядрено оръжие - една от причините, посочени за започването на въздушните удари.

Още: Иран иска обезщетение от ОАЕ за американските удари

Габард обаче заяви, че ядрената програма на Иран е била унищожена при ударите на САЩ и Израел през юни миналата година и че Вашингтон не е установил никакви опити за възстановяване на капацитета за обогатяване на уран, предаде БТА.

Иран не е правил опити да възобнови дейностите си по обогатяване на уран след американско-израелската атака през юни 2025 г., заяви Габард в писмено изявление, като опроверга Тръмп по отношение на целите на войната срещу Техеран.

"След операция "Среднощен чук" ядрената програма на Иран беше унищожена. От тогава не са правени опити за възстановяване на капацитета за обогатяване", заявява Габард в текста, представен днес пред комисията в Сената.

"Входовете към подземните съоръжения, които бяха бомбардирани, бяха покрити с пръст и запечатани с цимент", добави тя.

Още: Скок в цените на горивата с до 50% в САЩ понижи рейтинга на Тръмп

Решението за започване на войната

Републиканецът Том Котън, сенатор от щата Арканзас, който е и председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, похвали Тръмп във встъпителното си изказване, като заяви, че действията му в Иран на други места са направили света по-безопасен.

Демократът Марк Уорнър, сенатор от щата Вирджиния, който е заместник-председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, отправи критики към администрацията на Тръмп за това, че не е провела брифинги за Конгреса относно войната и други въпроси. Той разкритикува и Габард за разследването около изборите в САЩ, докато агенцията е съкратила персонала, ангажиран с дейности като наблюдение на ситуацията в Иран.

Възникнаха и въпроси относно това какво е било съобщено на Тръмп, преди да реши да се присъедини към Израел в нанасянето на удари срещу Иран.

Още: Оставка, която може да взриви Тръмп отвътре

Източници, запознати с докладите на американското разузнаване, заявиха, че Тръмп е бил предупреден, например, че атака срещу Иран може да предизвика ответни действия срещу съюзниците на САЩ в Залива, въпреки твърденията му в понеделник, че реакцията на Техеран е била изненада.

Според два други източника, запознати с въпроса, Тръмп е бил информиран преди операцията, че Техеран вероятно ще се опита да затвори Ормузкия проток. Той е сметнал, че това е малко вероятно и е взел решението за пълномащабна операция.

Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран. Катар и Саудитска Арабия са на ръба да атакуват (ВИДЕО)