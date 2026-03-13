Reuters разкри кой е Банкси

Агенция Ройтерс твърди, че е успяла да разкрие самоличността на мистериозния уличен артист Банкси. Според нейно разследване зад псевдонима стои британският художник Робин Гънингам, роден в Бристол, който впоследствие вероятно е използвал името Дейвид Джоунс. Ако заключенията се потвърдят, това би означавало край на една от най-дългогодишните мистерии в съвременното изкуство. В продължение на повече от 25 години Банкси успява да запази анонимността си, която се превърна и в ключов елемент от популярността и пазарната стойност на творбите му.

Разследването на агенцията започва след появата на нови графити на Банкси в Украйна в края на 2022 г. Сред тях е и рисунка в разрушеното село Горенка край Буча, недалеч от Киев. Според очевидци на място трима мъже са пристигнали с линейка – двама от тях били маскирани, а третият, без маска, бил с една ръка и две протези на краката. Именно той участвал в създаването на една от творбите.

По-късно журналистите на Ройтерс свързват този човек с фотографа Джайлс Дюлей, който е тежко ранен в Афганистан и работи в Украйна чрез своя благотворителна организация. Това се превръща в една от отправните точки в опита да бъде проследено кой стои зад графитите.

В хода на разследването агенцията анализира фотографии, съдебни документи и полицейски архиви, както и интервюира хора от близкото обкръжение на художника. Според Ройтерс ключов момент е старо дело за вандализъм от 2000 г. в Ню Йорк. Тогава мъж е задържан за повреждане на билборд на модния дизайнер Марк Джейкъбс. В съдебните и полицейските документи той е идентифициран като Робин Гънингам.

Тези данни съвпадат с предположения, появили се още през 2008 г. в британски медии, че именно Гънингам е човекът зад псевдонима Банкси. Според Ройтерс той по-късно вероятно е сменил името си на Дейвид Джоунс – ход, който би могъл да обясни защо изчезва от публичните регистри.

Агенцията отбелязва и друго съвпадение. По данни на разследването човек с името Дейвид Джоунс е влязъл в Украйна през октомври 2022 г. В същия ден в страната пристига и Робърт дел Ная – музикант от британската група Massive Attack, за когото от години се носят слухове, че може да има връзка с Банкси. Според Ройтерс той вероятно е придружавал художника по време на създаването на графитите.

В публикацията се посочва, че анонимността на Банкси първоначално е била начин да избегне полицейско преследване за незаконните графити. С течение на времето обаче тя се превръща в основна част от неговия публичен образ и мистичност.

Адвокатът на художника е призовал Ройтерс да не публикува информацията, позовавайки се на съображения за сигурност и защита на личния живот. Компанията Pest Control, която представлява интересите на Банкси и удостоверява автентичността на творбите му, също е отказала коментар.

От агенцията обаче защитават решението си да публикуват разследването. Според тях Банкси е станал влиятелна културна и политическа фигура, а анонимността му е съзнателно изградена част от публичния му образ.

Кой е Банкси

Банкси се появява на сцената в началото на 90-те години в британския град Бристол, където започва да рисува графити. Той работи основно през нощта, обикновено с помощта на малък екип.

В рядко интервю от 2003 г. уличният артист загатва за самоличността си, като казва, че се казва Роби – детайл, който съвпада с името Робин, посочено в разследването на Ройтерс.

Една от първите му големи творби е стенописът The Mild Mild West от 1999 г. в Бристол. На него е изобразено плюшено мече, което хвърля коктейл "Молотов" по трима полицаи. Работата бързо се превръща в символ на градската култура.

В началото на новия век Банкси се премества в Лондон и започва да привлича все по-голямо внимание. С времето творбите му се появяват в различни страни по света – включително в конфликтни зони като ивицата Газа и Украйна.

Той обикновено потвърждава автентичността на новите си графити чрез публикации в профила си в Instagram.

Произведенията на Банкси се продават за милиони. Най-скъпата негова работа досега е Love Is In The Bin, продадена през 2021 г. на търг на "Сотбис" в Лондон за 18,6 милиона британски лири. Творбата е известна с това, че се самоунищожи частично в рамките на търг – акция, която се превърна в една от най-обсъжданите артистични провокации на XXI век.