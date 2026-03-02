Магическият фестивал SOFIA LIGHTS започна със смисъл, тишина и презареждане (СНИМКИ)

Петото издание на фестивала SOFIA LIGHTS официално започна и ще продължи до 22 март в парка на Военната академия в столицата. В свят, който сякаш е изгубил мяра, разкъсан между глобалните сътресения, локалните кризи и умората от социалните мрежи, SOFIA LIGHTS създава магическа реалност за всички, които имат нужда от тишина, забавяне на темпото и презареждане. Това пространство на смисъл и тишина ще съществува за кратко и после изчезва, така че не губете време, а открийте своите билети тук.

Снимка: Иван Шишиев, Етюд-и-те на София, SOFIA LIGHTS

Разбира се, подобно събитие привлича интереса и на институционално ниво. Ето какво написа кметът на София Васил Терзиев: "В дни, в които светът изглежда несигурен, имаме още по-голяма нужда от светлина. Мислите ни са с всички хора, засегнати от събитията по света. Вярваме, че именно в такива дни културата и изкуството ни помагат да останем свързани, човечни и будни.

София отново ще заблести със светлина и въображение. От 1 до 22 март паркът на Военна академия "Г. С. Раковски" ще бъде домакин на петото издание на SOFIA LIGHTS – фестивал, който превръща градското пространство в сцена за съвременно изкуство.

Тази година специален гост е световно признатата артистка Аманда Парър. Ще видим монументалната фигура "Човекът", пет скулптури от серията "Фантастичната планета" и впечатляващите инсталации "Частици" и "Присъствие 2.0".

Преживяването в парка не е просто разходка, а среща със светлината като символ на надежда, въображение и общност. Заповядайте."

Снимка: Иван Шишиев, Етюд-и-те на София, SOFIA LIGHTS

Бившият министър на туризма Мирослав Боршош също подкрепи инициативата и сподели в социалните мрежи следното: "Отрихме изключителен фестивал за България. SOFIA LIGHTS е световно събитие, което развиваме вече няколко години. В това издание на фестивала специален гост ще бъде Аманда Парър, визуален артист от световна величина."

Снимка: Иван Шишиев, Етюд-и-те на София, SOFIA LIGHTS

Не пропускайте SOFIA LIGHTS в парка на Военната академия в столицата до 22 март. Тази година посетителите избират както деня, в който искат да посетят събитието, така и часови прозорец от един час, в който планират да влязат в парка. Входът в парка ще е отворен от 19:00 до 22:30 часа, а събитието ще приключва в 23:00 часа. Престоят не е ограничен във времето, само периодът за достъп е регулиран, за да се осигури комфортно преживяване за всички.