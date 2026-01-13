Чакат се удари на САЩ срещу Иран: Техеран опитва да подведе Тръмп с ядрени преговори

Администрацията на иранския президент Масуд Пезешкиан изрази готовност да възобнови ядрените преговори със САЩ, в опит да намали напрежението на фона на опасенията от нови американски удари по Ислямската република. Този път такива може да има не заради обогатяването на уран за ядрено оръжие, както се случи през юни 2025 г., а заради масовите убийства на протестиращи от страна на режима в Техеран.

Опит на Иран да спечели повече време

Не са наблюдавани никакви признаци, че Иран е смекчил червените си линии за преговори със Съединените щати по ядрената програма. Два източника съобщиха пред Axios на 12 януари, че иранският министър на външните работи Абас Арагчи наскоро се е свързал със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и е направил опит да „намали“ напрежението с Вашингтон, или поне да „спечели повече време“ преди евентуални военни действия на САЩ срещу Иран. Според източниците Арагчи и Уиткоф са обсъдили възможността за среща „в следващите дни“.

Снимка: Getty Images

Доналд Тръмп потвърди на 11 януари, че Иран се е обърнал към САЩ с предложение за преговори за ядрено споразумение. Материалът на Axios вижда бял свят, след като министърът на външните работи на Оман Саид Бадр Албусаиди се срещна с иранския президент Масуд Пезешкиан, секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани и Арагчи в Техеран на 10 януари. Вътрешни източници в Техеран заявиха пред британската Amwaj Media два дни по-късно, че Албусаиди може да е предал послание от администрацията на Тръмп по време на посещението си. Оман исторически е служил като посредник между Иран и Съединените щати.

Усилията на администрацията на Пезешкиан за намаляване на напрежението с Вашингтон идват в момент, в който Тръмп предупреди, че Съединените щати могат да се намесят в продължаващите протести. На 11 януари той заяви, че САЩ „разглеждат“ варианти за подкрепа на иранските протестиращи. Ден по-късно американски официални лица заявиха пред The Wall Street Journal, че Тръмп преценява дипломатическите мерки спрямо потенциални военни удари, но в момента „предпочита“ военни действия срещу Иран.

Без отстъпки от Иран

Техеран отказа да преговаря за способността си да обогатява уран, да подкрепя Оста на съпротивата (т.е. прокситата си в Близкия изток) и да развива програмата си за балистични ракети в преговорите със Съединените щати. От американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочват, че не са наблюдавали никакви признаци, че Иран е готов да направи отстъпки по тези въпроси.

