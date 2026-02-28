Любопитно:

ПВО Patriot не спря иранска ракета, насочена срещу военна база на САЩ. Нетаняху: Аятолахът е мъртъв, има все повече знаци (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 21:33 часа 895 прочитания 0 коментара
ПВО Patriot не спря иранска ракета, насочена срещу военна база на САЩ. Нетаняху: Аятолахът е мъртъв, има все повече знаци (ВИДЕО)

Новата война между Иран, Израел и САЩ продължава все още по-малко от ден, но тонове данни и информация заливат информационния поток, както и множество видеокадри. Едни от най-впечатляващите - как американска ПВО система Patriot ("Пейтриът") опитва да свали иранска ракета, летяща към военната база на САЩ в Катар "Ал Удейд" и се проваля. Видеото е дълго малко над 1 минута и е много детайлно.

Междувременно, на телевизионен екран се появи и израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа. Нетаняху каза, че има все повече сигнали, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Преди няколко часа беше обявено в иранските държавни медии, че аятолахът ще изнесе реч, но и досега това не е станало. На Нетаняху са били показани снимки на тялото на Али Хаменей, извлечено изпод руините на резиденцията му в Техеран - това твърди Канал 12.

В същото време говорител на иранското външно министерство увери, че Хаменей е жив и здрав. - Още: Първи думи на Нетаняху след атаката срещу Иран

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Появи се и информация, че най-големият син на Хаменей - Мохтаба, е мъртъв, загинал след въздушен удар заедно с жена си. А Нетаняху се обърна към иранците, казвайки, че помощта, която са чакали, за да свалят режима на аятолаха, е дошла.

И на този фон - боевете между Пакистан и Афганистан отново горят с нова сила - Още: Тръмп: Иран шикалкавеше и не искаше да се договорим. Каква е стратегията на Иран да се спаси?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху Пейтриът балистична ракета Patriot иранска ракета война Иран иранска ракетна атака база Ал Удейд
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес