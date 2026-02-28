ПВО Patriot не спря иранска ракета, насочена срещу военна база на САЩ. Нетаняху: Аятолахът е мъртъв, има все повече знаци (ВИДЕО)

Новата война между Иран, Израел и САЩ продължава все още по-малко от ден, но тонове данни и информация заливат информационния поток, както и множество видеокадри. Едни от най-впечатляващите - как американска ПВО система Patriot ("Пейтриът") опитва да свали иранска ракета, летяща към военната база на САЩ в Катар "Ал Удейд" и се проваля. Видеото е дълго малко над 1 минута и е много детайлно.
WATCH: Patriot air defence system failed to intercept an Iranian missile over Al Udeid Air Base in Qatar. pic.twitter.com/fUV5pWmRor— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Междувременно, на телевизионен екран се появи и израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа. Нетаняху каза, че има все повече сигнали, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Преди няколко часа беше обявено в иранските държавни медии, че аятолахът ще изнесе реч, но и досега това не е станало. На Нетаняху са били показани снимки на тялото на Али Хаменей, извлечено изпод руините на резиденцията му в Техеран - това твърди Канал 12.
В същото време говорител на иранското външно министерство увери, че Хаменей е жив и здрав. - Още: Първи думи на Нетаняху след атаката срещу Иран
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
We have targeted the site where Khamenei was. pic.twitter.com/4ylCkxa913
Iran's Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei: Both Khamenei and Pezeshkian are safe and sound— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
Earlier, a speech by Khamenei to the people was announced, but for some reason, it has not taken place yet. pic.twitter.com/97zld2gVyW
Появи се и информация, че най-големият син на Хаменей - Мохтаба, е мъртъв, загинал след въздушен удар заедно с жена си. А Нетаняху се обърна към иранците, казвайки, че помощта, която са чакали, за да свалят режима на аятолаха, е дошла.
⚡️ Netanyahu: "There are more and more signs that Khamenei is no longer alive"— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
It is currently known that the ayatollah’s son-in-law, daughter-in-law, and secretary have been killed.
The Israeli Prime Minister also stated that the people of Iran will soon have a chance at… pic.twitter.com/WIbfArriiq
И на този фон - боевете между Пакистан и Афганистан отново горят с нова сила - Още: Тръмп: Иран шикалкавеше и не искаше да се договорим. Каква е стратегията на Иран да се спаси?
BREAKING: Clashes between Pakistan and Afghanistan have intensified along the border.— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Video shows a Ghazab 122mm multiple launch rocket system firing from Landi Kotal in Pakistan’s Khyber District toward Afghanistan’s Nangarhar Province. pic.twitter.com/ANf3cHAeuA