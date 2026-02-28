Войната в Украйна:

И Пеевски иска служебното правителство "да си взаимодейства" с него за Иран

28 февруари 2026, 21:18 часа 194 прочитания 0 коментара
И лидерът на ДПС “Ново начало“ Делян Пеевски поиска служебното правителство да си сътрудничи с него по повод войната в Иран. Днешните събития в Близкия изток са сериозен тест за международната сигурност, но и за националния интегритет на България в международен план, пише в прессъобщение на партията. Военната операция срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции.

В подобни моменти най-важното е едно – Държавата да действа с разум, хладнокръвие и ясна визия за сигурността на своите граждани.

Институциите трябва да действат, не да говорят. Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност.

А за да се справи с кризата, служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република, вместо да политиканства на дребно и да се опитва да обслужи частно-партийни интереси, както направи днес.

Към този момент няма пряка заплаха за сигурността на България, но подобни международни кризи изискват повишена бдителност и координация.

В такива моменти политическите различия трябва да отстъпят пред националния интерес – институциите, партиите и обществото сме длъжни да действаме заедно, със самообладание и отговорност към хората.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Делян Пеевски война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
