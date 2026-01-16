Любопитно:

Глутница вълци изплаши жителите на морски курорт (ВИДЕО)

Глутница от 12-13 вълци беше заснета в близост до жилища в турския град Бодрум. Смята се, че вълците са се доближили до населените места, за да ловуват диви прасета. Кадри и видео разпространено онлайн, бързо се сподели в социалните мрежи и привлече вниманието на жителите. Местен, който лично е видял дивите животни от доста близо разстояние, разказа пред местни медии за случващото се.

Якуп Каракуш, на 22 години, който работи като моряк в квартал Тургутрейс, се е прибирал вечерта към дома си в района Кадъкалеси, когато е срещнал глутницата на пътя.

Стреснат от 12–13-те животни, Каракуш се е скрил зад стена край пътя и е успял да ги заснеме.

В интервю за "Kent Haber", Якуп Каракуш казва: "В предната част на глутницата имаше големи вълци, а зад тях следваха по-малките. Успях да ги снимам, като се скрих зад стената. Други хора също са виждали тази глутница в района. Споделих видеото, за да предупредя гражданите да бъдат внимателни."

Представители на Дирекцията за опазване на природата и националните паркове, запитани от "Kent Haber", посочиха, че заснетите животни са възрастни вълци и малките им, и предупредиха категорично хората да не хранят вълците. Те допълниха, че животните вероятно са се доближили до населените места, за да ловуват диви прасета.

Няма причина за тревога

Д-р Ясин Илемин от Университета Ситки Кочман в Мугла обясни, че приближаването на вълците до населените места, включително Бодрум, е естествен процес и не е повод за тревога. Вълците се боят от хората и избягват контакт, а присъствието им може да помогне за възстановяване на екологичното равновесие и контрол на популацията на дивите прасета.

Той подчерта, че най-важното е дивите прасета да не се хранят в града – храната не бива да се оставя на открито, а контейнерите за боклук трябва да са затворени. Така природата ще възстанови баланса си, а вълците ще изиграят ключова роля в това. Дирекцията за опазване на природата и други институции провеждат съвместни мерки по темата.

