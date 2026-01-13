Спасиха мистериозни кучета вълци (ВИДЕО)

В деня преди Хелоуин през 2025 г., три едри кучета бяха открити да се скитат по улиците на Престън, Ланкашър във Великобритания. Техният вълкоподобен вид бързо ги превърна в интернет сензация, въпреки първоначалното твърдение на Общинския съвет, че това са обикновени немски овчарки. Кучетата Литъл Тими, Бу и Брук бяха приети първо в спасителен център, а след това прехвърлени при специалистите от "Wolves of Wiltshire". Там ДНК тестовете разкриха истината: животните са почти наполовина сиви вълци (49,1%) и наполовина чехословашки вълкодави (50,9%).

Оли Барингтън, настоятел в благотворителната организация за екзотични животни, обясни: "Докато вършат многобройни задачи, в ума на тези животни се оформят нови истории. Те са в безопасност и се възстановяват от преживяното."

Специалистите уточниха, че животните няма да бъдат превръщани в домашни любимци и ще могат да водят живот според собствените си нужди, включително с минимален човешки контакт.

Великобритания има стриктни закони за кучетата вълци. Трето поколение животни, отдалечени три поколения от истинския вълк, могат да бъдат притежавани законно, докато първо и второ поколение изискват специален лиценз и се класифицират като екзотични животни. "Много малко хора могат да осигурят безопасен дом на кучетата вълци с висок процент вълча ДНК. Наистина трябва да се откажеш от живота си, за да се грижиш за тях", коментира Барингтън.

Представител на RSPCA (Кралското общество за превенция жестокостта към животни) коментира: "Това са големи, много по-трудни за контролиране животни, които се нуждаят от висококвалифицирани хора, които не само са работили с кучета, но и с вълци, и напълно разбират техните нужди."

Те добавиха също, че тези животни не са подходящи за семейни домашни любимци и хората трябва да са наясно с потенциалните законови ограничения при притежаването им.

Обществото на собствениците на кучетата вълци се стреми да образова хората за нуждите на тези животни.

Снимка: iStock

Лора Макинзи-Хокинс от Голям Манчестър, която сама отглежда четири такива кучета и едно от порадата белгийска малиноа, споделя: "С този вълкоподобен вид — както видяхме при трите от Престън — ако едно се изплъзне, се получава масова истерия. Те не са лесни, но с правилна грижа и внимание могат да бъдат щастливи и безопасни.", цитират я от BBC.

Повече за кучетата

Кучетата вълци (вълкокуче) е домашна порода куче, която е кръстосана с вълк. Във Великобритания те са законни за притежание, стига да са на три поколения от оригиналния родител вълк, според PDSA. Вълкокучета от първо и второ поколение, които имат един пряк родител вълк, изискват лиценз за притежание и се класифицират като екзотични животни.

Снимка: iStock

Историята на Литъл Тими, Бу и Брук ни напомня, че тези животни са не просто „екзотични кучета“, а уникални същества, които изискват специално отношение и разбиране. Тяхното оцеляване и спокойствие зависят от хората, готови да посветят живота си на грижата за тях — и да уважават дивия им характер.

