Удар по подземен ядрен комплекс в Иран: Спрени са всички ядрени централи (ВИДЕА)

Нанесени са щети по входните сгради на подземния завод за обогатяване на уран в Натанц в Иран, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в платформата Х. Става въпрос за подземния ядрен комплекс на иранската страна, където се счита, че се правят опити да бъде разработено ядрено оръжие. Не се очакват радиологични последици и не е установено допълнително въздействие върху самия завод.

"Въз основа на последните налични сателитни изображения, МААЕ вече може да потвърди някои скорошни щети по входните сгради на подземния завод за обогатяване на гориво в Натанз (FEP) в Иран, който беше сериозно повреден по време на конфликта през юни", пише още агенцията.

Иран спря ядрените си централи

Междувременно стана ясно, че работата на ядрените електроцентрали в Иран е спряна. Информацията дойде от ръководителя на "Росатом" Алексей Лихачов.

"Говорим за първата иранска ядрена електроцентрала, построена в град Бушер, обслужвана от "Росатом". ОЩЕ: Ядрената безопасност в Близкия изток пред изпитание: МААЕ със спешен съвет

"Разбира се, има заплаха за гарата (Бушер), тъй като експлозиите вече се чуват на километри от линията на физическа защита на гарата. Те не са насочени към станцията, а към военни обекти, които се намират там, но заплахата очевидно нараства," каза той, предаде ASTRA.

На станцията има 639 руски служители. В рамките на паузите между атаките в региона, "Росатом" ще изтегли 150-200 от останалите работници в атомната електроцентрала Бушер.

Ударите срещу Иран продължават

Нанесени са американски и израелски въздушни удари срещи летище "Мехрабад" в Техеран. След ударите гъст черен дим се издигна над града.

Израелските военновъздушни сили обявиха, че са „насочили атаки към инфраструктура и обекти, използвани от режима за производство на оръжия". В Исфахан, в центъра на страната, където също има ядрен комплекс, "бяха ударени десетки цели на балистичната ракетна система, включително пускови установки и места за съхранение на ракети, предназначени за използване срещу Израел", добавиха те, предаде френският всекидневник Le Monde. ОЩЕ: Ракетен удар попречи на избор на нов върховен лидер на Иран (ВИДЕА)