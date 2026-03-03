Ракетен удар попречи на избор на нов върховен лидер на Иран (ВИДЕА)

Сградата на Асамблеята на експертите на Иран беше разрушена от въздушна атака, съобщават иранските информационни агенции преди час, предаде Reuters. Въпреки това, според иранските държавни медии, духовниците са били евакуирани преди удара, допълва ASTRA в Telegram. Събранието на експертите е съвет от около 90 висши духовници, който има за задача да избере новия върховен лидер на Иран. До избора на нов върховен лидер се стигна след като досегашният Али Хаменей беше убит при първия ден от американско-израелските атаки в Иран.

Кой управлява Иран в момента?

След смъртта на Хаменей - Временен държавен съвет пое управлението на страната. Съгласно конституционния механизъм на Иран, временният съвет включва президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосейн Мохсени-Еджай и духовник от Съвета на пазителите. Този орган ще ръководи съвместно страната след смъртта на Хаменей, когато Иран навлезе в преходна фаза, допълва De Re Militari, позовавайки се на държавната информационна агенция ISNA.

Възможните наследници на Хаменей:

Али Лариджани - секретар на Съвета по сигурност, за когото израелските медии спекулираха, че е бил лично посочен от Хаменей за наследник.

Хасан Хомейни - внукът на предишния Върховен лидер Рухолах Хомейни; Моджтаба Хаменей - син на убития Али Хаменей;

Садик Лариджани - председател на 35-членен съвет към аятолаха;

Мохамед Мирбагери - консервативен духовник и влиятелен член на Съвета на експертите, който трябва да гласува за нов Върховен лидер;

