Имран Хан обвини пакистанската полиция, че стреля по граждани в парка (ВИДЕО)

Малко по-късно Имран Хан обвини пакистанската полиция в Twitter, че стреля по граждани в парка Заман. "Рейнджъри стрелят право в невъоръжени граждани в парка Заман, сякаш атакуват вражеска сила на бойното поле", коментира той и споделя видео.

Rangers firing straight into unarmed citizens at Zaman Park as if they are attacking an enemy force on the battlefield. pic.twitter.com/dK8mlLHA4Y

Хан отчита, че къщата му е под тежка атака от вчера следобед. Според него няма извлечени поуки от трагедията в Източен Пакистан.

My house has been under heavy attack since yesterday afternoon. Latest attack by Rangers, pitting the largest pol party against the army. This is what PDM and the enemies of Pakistan want. No lessons learnt from the East Pakistan tragedy. pic.twitter.com/SBcrCcYEo5