Отново снишаване? България остана извън европейска декларация, осъждаща Израел за хуманитарната помощ в Газа

Правилата на Израел за неправителствените организации, предоставящи помощ, ще влошат хуманитарното страдание в Ивицата Газа, предупредиха външните министри на 19 страни от ЕС, но не и на България. Допълнителните изисквания, договорени през март, които трябва да влязат в сила в началото на септември, създават повече бюрокрация за организациите, предоставящи помощ в окупираните палестински територии, и могат да доведат до отписване на повечето международни НПО-та до 9 септември, заявиха междувременно от ООН.

Външните министри на Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Полша и Румъния не подписаха изявлението от вторник, 12 август.

Без промяна на реториката на България спрямо Израел

Това поставя още повече под натиск България да смени реториката спрямо Израел. На 6 август български общественици и активисти призоваха правителството да заеме "ясна позиция" относно случващото се в Ивицата Газа, като признае извършването на военни престъпления и геноцид от страна на Израел. Участниците, сред които представители на "Амнести Интернешънъл България", Българското дипломатическо дружество, АЕЖ - България и др., акцентираха върху плана на израелския премиер Бенямин Нетаняху да анексира цялата Ивица Газа (приет окончателно ден след това), докато палестинците там са измъчвани от глад и липса на всякакви минимални условия за живот. Част от участниците обявиха, че страната ни е един вид "съучастник" в случващото се, ако не заеме "адекватна позиция".

Снимка: Getty Images

На 8 август Министерството на външните работи обяви, че изразява "дълбока загриженост" от разширяването на военната операция в Ивицата Газа, като призова и за "незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия". Хуманитарната помощ за Газа трябва да има "незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние", посочиха още от външно министерство. Добавиха, че е необходимо "незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на Ивицата Газа".

"Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави", гласеше изявлението.

Страната ни обаче още не е заела по-твърда позиция спрямо Израел, докато други европейски държави стигат далеч и започват да признават Палестина като държава - например Франция и Великобритания.

Припомняме, че реакцията на МВнР за убийството на българския капитан Марин Маринов в Ивицата Газа, изглеждаше като позиция на снишаване, предвид публикуваните данни за обстрел с израелски танков снаряд и признанието за това от страна на израелската армия. Маринов, служител на ООН, бе убит през март в района на Дейр ал-Бала: Външният министър най-после се сети: Искаме да ни се извинят за смъртта на Марин Маринов, но не казваме кой.

Какво пише в писмото на ЕС?

"Хуманитарните страдания в Газа са достигнали невъобразими нива. Гладът се разраства пред очите ни. Необходими са спешни действия, за да се спре и преобърне гладът", се казва в изявлението, подписано от 19-те външни министри от ЕС, както и от съюзническите европейски страни Исландия, Норвегия и Швейцария, заедно с Австралия, Канада, Япония и Обединеното кралство.

"Хуманитарното пространство трябва да бъде защитено, а помощта никога не трябва да се политизира", продължава изявлението. "Въпреки това, поради новите ограничителни изисквания за регистрация, важни международни НПО може да бъдат принудени да напуснат незабавно окупираните палестински територии, което би влошило още повече хуманитарната ситуация".

В изявлението се призовава Израел да разреши достъпа на всички международни НПО и да "деблокира" хуманитарните организации, както и да улесни незабавното влизане на широкомащабна помощ в Газа чрез ООН и международни НПО.

Доставките на място в Газа се осъществяват от Хуманитарната фондация за Газа (GHF) - групата, подкрепяна от Израел и САЩ, която е натоварена с разпределянето на дажбите. Международната общност широко критикува Тел Авив и Вашингтон за този метод, обвинявайки ги заради простреляни и убити палестинци, чакащи за храна в анклава.

В писмото се посочва, че не трябва да се използва смъртоносна сила в местата за предоставяне на помощ.

Снимка: Getty Images

"Много прилича" на геноцид

Под декларацията са се подписали и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас и комисарите за Средиземноморието и за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи - съответно Дубравка Шуица и Хаджа Лахбиб. По-рано Лахбиб публично осъди действията на Израел в анклава - тя описа плановете за военно превземане на град Газа като "катастрофални", предава Politico.

Заместник-председателят на Европейската комисия Тереза Рибера заяви пред изданието, че гладът, изселването и убийствата в Газа "много приличат" на геноцид. Израел и неговите международни съюзници отхвърлят обвиненията в геноцид и военни престъпления.

Израел води война срещу бойците на "Хамас" в Ивицата Газа, откакто през октомври 2023 г. групата проведе внезапна атака срещу южната част на Израел, при която загинаха над 1200 души. Голяма част от инфраструктурата в Газа е унищожена, включително водоснабдителните, канализационните и селскостопанските съоръжения, както и жилища на цивилни граждани. Израел обвинява "Хамас", че използва палестинските граждани като жив щит.

Броят на загиналите цивилни е висок – над 60 000 души са обявени за мъртви от местните власти, контролирани от "Хамас", които включват и бойци в своите данни. Смъртните случаи от глад се увеличават, откакто Израел започна да ограничава по-строго хуманитарната помощ на територията по-рано тази година. Много от загиналите са жени и деца.

Конфликтът в европейските страни по повод ситуацията в Газа достига точката на кипене.

