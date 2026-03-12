"Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей - син на ликвидирания от ударите на САЩ и Израел на 28 февруари аятолах Али Хаменей - отправи, макар и непряко, първа реч към обществеността, откакто бе избран за наследник на баща си на поста. В писмено послание той обещава отмъщение за убитите във войната, като казва, че Ислямсата република „няма да се въздържи от отмъщение за кръвта на своите мъченици“. Като "мъченик" загина и Али Хаменей, заедно с още редица висши политически и военни фигури от режима.

Иран може да отвори "други фронтове"

В посланието, прочетено от водеща по иранската държавна телевизия, се казва още, че „средството за затваряне на Ормузкия проток трябва да бъде запазено“ и се предупреждава, че Иран може да отвори „други фронтове, ако е необходимо“, предава опозиционната телевизия Iran International.

"Проведени са и проучвания относно отварянето на други фронтове в райони, където врагът има малко опит и е силно уязвим. Те могат да бъдат активирани, ако състоянието на война продължи и ако се счете за целесъобразно", обявява Моджтаба Хаменей.

Както знаете, Ислямската република блокира корабоплаването по един от ключовите маршрути за световната търговия, по който минават около 20% от доставките на петрол и втечнен газ - Ормузкия проток. Обстрел на кораби и миниране на пролива - това е само част от картината там: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран.

Снимка: Getty Images

Иран ще напада само бази, които атакуват страната

В речта на Моджтаба Хаменей се добавя, че Иран търси приятелски отношения със съседните страни и ще напада само бази, от които се провеждат атаки срещу него. Всички американски военни бази в региона "незабавно" трябва да бъдат затворени, заявява Хаменей-младши. "Препоръчвам им да затворят тези бази възможно най-скоро, защото досега вече трябва да са разбрали, че твърдението на Америка, че ще донесе сигурност и мир, не е било нищо друго освен лъжа", гласят думите му.

Такива вече бяха атакувани от ирански дронове в Бахрейн, Саудитска Арабия, Йордания и др., откъдето действат американски военни.

"Страните в региона трябва да изяснят позицията си по отношение на онези, които са нападнали нашата любима родина и са убили нашия народ", добавя още Моджтаба Хаменей.

"Ислямската република не търси господство или колониално влияние в региона", допълва той.

Снимка: Getty Images

"Ще получим компенсация от врага"

"Във всеки случай ще получим компенсация от врага. Ако откажат, ще вземем от техните активи в размер, който сметнем за подходящ. А ако това не е възможно, ще унищожим равностойна част от тяхното имущество", заканва се още върховният лидер на Иран.

"Единството между всички лица и групи в нацията – нещо, което често става най-видимо в трудни времена – не трябва да бъде нарушавано. Това единство ще бъде постигнато, като се пренебрегнат точките на несъгласие", твърди той.

Съобщението, приписвано на Хаменей, който е третият върховен лидер на Ислямската република, беше публикувано без никаква информация за местонахождението, здравословното или физическото му състояние. По-рано иранският режим призна, че той е бил ранен на 28 февруари при ударите на САЩ и Израел: Иран потвърди: Новият ни върховен лидер е ранен.