Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

12 март 2026, 16:10 часа 615 прочитания 0 коментара
"Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей - син на ликвидирания от ударите на САЩ и Израел на 28 февруари аятолах Али Хаменей - отправи, макар и непряко, първа реч към обществеността, откакто бе избран за наследник на баща си на поста. В писмено послание той обещава отмъщение за убитите във войната, като казва, че Ислямсата република „няма да се въздържи от отмъщение за кръвта на своите мъченици“. Като "мъченик" загина и Али Хаменей, заедно с още редица висши политически и военни фигури от режима.

Още: Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на Иран, Русия и Китай се въздържаха

Иран може да отвори "други фронтове"

В посланието, прочетено от водеща по иранската държавна телевизия, се казва още, че „средството за затваряне на Ормузкия проток трябва да бъде запазено“ и се предупреждава, че Иран може да отвори „други фронтове, ако е необходимо“, предава опозиционната телевизия Iran International.

"Проведени са и проучвания относно отварянето на други фронтове в райони, където врагът има малко опит и е силно уязвим. Те могат да бъдат активирани, ако състоянието на война продължи и ако се счете за целесъобразно", обявява Моджтаба Хаменей.

Както знаете, Ислямската република блокира корабоплаването по един от ключовите маршрути за световната търговия, по който минават около 20% от доставките на петрол и втечнен газ - Ормузкия проток. Обстрел на кораби и миниране на пролива - това е само част от картината там: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Иран ще напада само бази, които атакуват страната

В речта на Моджтаба Хаменей се добавя, че Иран търси приятелски отношения със съседните страни и ще напада само бази, от които се провеждат атаки срещу него. Всички американски военни бази в региона "незабавно" трябва да бъдат затворени, заявява Хаменей-младши. "Препоръчвам им да затворят тези бази възможно най-скоро, защото досега вече трябва да са разбрали, че твърдението на Америка, че ще донесе сигурност и мир, не е било нищо друго освен лъжа", гласят думите му.

Още: "Не искам да коментирам": Тръмп при въпрос ще обяви ли победа, ако Моджтаба Хаменей остане лидер на Иран (ВИДЕО)

Такива вече бяха атакувани от ирански дронове в Бахрейн, Саудитска Арабия, Йордания и др., откъдето действат американски военни.

"Страните в региона трябва да изяснят позицията си по отношение на онези, които са нападнали нашата любима родина и са убили нашия народ", добавя още Моджтаба Хаменей.

"Ислямската република не търси господство или колониално влияние в региона", допълва той.

Още: Арабски поглед: Шестте цели на войната срещу Иран - бъдещето и реализмът

Снимка: Getty Images

"Ще получим компенсация от врага"

"Във всеки случай ще получим компенсация от врага. Ако откажат, ще вземем от техните активи в размер, който сметнем за подходящ. А ако това не е възможно, ще унищожим равностойна част от тяхното имущество", заканва се още върховният лидер на Иран.

"Единството между всички лица и групи в нацията – нещо, което често става най-видимо в трудни времена – не трябва да бъде нарушавано. Това единство ще бъде постигнато, като се пренебрегнат точките на несъгласие", твърди той.

Съобщението, приписвано на Хаменей, който е третият върховен лидер на Ислямската република, беше публикувано без никаква информация за местонахождението, здравословното или физическото му състояние. По-рано иранският режим призна, че той е бил ранен на 28 февруари при ударите на САЩ и Израел: Иран потвърди: Новият ни върховен лидер е ранен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Али Хаменей Иран САЩ ирански режим война Израел война Иран Моджтаба Хаменей
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес