Кораби с лазерни оръжия край Иран: Използвали ли са ги САЩ във войната? (ВИДЕО, СНИМКИ)

САЩ и израелските сили разгръщат модерни сателитни системи, кибер инструменти и лазерна технология във войната срещу Иран - такава информация се появи в The New York Post, като акцентът е, че лазерно оръжие от ново поколение е било използвано като част от операция „Епична ярост“ на Вашингтон, започнала на 28 февруари. Властите на САЩ и Израел обаче не са потвърдили публично използването на лазери.

Твърди се, че два военни кораба на ВМС на САЩ, участвали в удари срещу Иран, са били оборудвани с лазерни оръжия, въпреки че представители на Министерството на отбраната във Вашингтон не разкриват дали системите са били използвани активно по време на бойните операции.

Видими доказателства

Характерният купол на лазерното оръжие AN/SEQ-4 Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN) се вижда ясно на преден план на няколко снимки, публикувани от Министерството на отбраната на САЩ на 28 февруари. Снимките показват ракетния разрушител от клас Arleigh Burke USS Spruance, който изстрелва крилата ракета "Томахоук" от Арабско море към цел в Иран като част от операция "Епична ярост".

🇺🇸 The US military is ready to deploy Optical Dazzling Interdictor Navy (ODIN) lasers from at least two destroyers against Iran, using precision laser-guided rockets and electronic jamming to shoot down Iranian drones from air, ground, or sea. These advanced systems give America… pic.twitter.com/4XxcrcipzW — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 6, 2026

Разработено от американската армия от 2017 г. и инсталирано за първи път на борда на USS Dewey през 2019 г., ODIN е лазерно оръжие с ниска мощност, предназначено да заслепява и деактивира сензорите на вражески дронове, а не да ги унищожава напълно, както единствената система на Военноморските сили с мощност 60 киловата HELIOS. Ако се използва по време на ударите в Иран, системата ODIN би могла потенциално да заслепи електрооптичните сензори на дроновете "Шахед", които Техеран изстреля в Близкия изток в отговор на ударите на САЩ и Израел.

Използвали ли са САЩ системата HELIOS?

Медийните съобщения, включително от The New York Post, в които се твърди, че Военноморските сили на САЩ са използвали HELIOS за сваляне на ирански дронове, са неверни, твърди специализираното издание Laser Wars. То се аргументира с това, че единствената система HELIOS на ВМС е инсталирана на борда на разрушителя USS Preble, който в момента е назначен към 7-ми флот на САЩ и е базиран в Йокосука, Япония. The New York Post, изглежда, са сбъркали купола ODIN, забелязан на разрушителя Spruance, с HELIOS, въпреки че те изобщо не си приличат, категорични са от медията.

The United States military has equipped other destroyer naval vessels with ODIN lasers. Lasers cost dollars to fire, missiles and drones cost millions.



This is reported after HELIOS lasers have been quit on other naval vessels a few days ago.



What’s the next weapon to be… https://t.co/JRiw7P2MvD pic.twitter.com/VbL2B1fzMt — Quiet Patriot (@Omerta1926) March 6, 2026

Въпреки че подробностите относно възможностите на ODIN са оскъдни, Военноморските сили са разположили осем системи в своя флот Arleigh Burke, включително на борда на Dewey, Spruance, USS Stockdale, USS John Finn и USS Gridley - пак според публикувани снимки в публичното пространство. Spruance и Finn явно са единствените военни кораби, участващи в "Епична ярост", за които е известно, че са оборудвани със системите ODIN.

От Laser Wars са се свързали с офиса на министъра на отбраната, Военноморските сили и Централното командване на САЩ, за да попитат дали ODIN е бил действително използван по време на операцията срещу Иран до момента. Единствените получени данни - говорител на Централното командване е отговорил с информационен бюлетин, в който са изброени военните средства, използвани по време на "Епична ярост", но без да се включват допълнителни подробности за системата.

Лазерните заслепяващи оръжия не са новост във войната

Лазерните заслепяващи устройства не са нова концепция - в известен смисъл те са версия на високоинтензивните прожектори, които германската армия е използвала за проследяване и дезориентиране на вражески самолети по време на Втората световна война.

Британският кралски флот тайно е изпратил лазерно заслепително устройство в конфликта с Аржентина за Фолкландските острови през 1982 г., въпреки че то никога не е било използвано в бой.

От началото на глобалната война срещу тероризма американските военни използват преносими варианти на устройството, за да отблъскват враждебни елементи както на сушата, така и в морето.

А през последните години страни като Русия и Китай все по-често използват лазери с военно предназначение, за да тормозят чуждестранни военни: Много скромно Русия представи лазер за сваляне на дронове.

Подобни данни има и за Израел - за водена подготовка за използване на лазерни оръжия, впоследствие и за реално използване на системата "Железен лъч" през 2024 г., по време на войната в Ивицата Газа и военната кампания срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Ливан.

Всъщност "Епична ярост" не е първата военна операция, ръководена от САЩ, в която ODIN явно се използва на бойното поле. През ноември 2024 г. подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен атакуваха корабите Spruance и Stockdale с дронове и ракети, докато военните кораби напускаха Червено море след петмесечно разполагане там. Вашингтон тогава ръководеше операция в отговор на атаките на хутите срещу търговски кораби в региона. Spruance свали 7 дрона по време на тази мисия, но не е ясно дали някой от тях е бил неутрализиран с помощта на ODIN.

Година по-късно, според DVIDS, Stockdale и неговата система ODIN са действали в Карибско море в подкрепа на „операции, ръководени от Министерството на отбраната“ и заповедта на президента Доналд Тръмп „да се прекъсне незаконният трафик на наркотици и да се защити родината“ в региона. Не е ясно дали тази система е била използвана по време на военната интервенция на САЩ във Венецуела в рамките на операцията през януари 2026 г., когато бе заловен венецуелският президент Николас Мадуро.

Като обикновено заслепяващо средство, ODIN е далеч по-малко вълнуващо оръжие от лазерните оръжия с по-голяма мощност като HELIOS, които Военноморските сили на САЩ предвиждат да бъдат инсталирани на всеки надводен военен кораб. Но появата на системата на борда на Spruance сред пламъците на ракети "Томахоук" отразява тихото навлизане на лазерите на борда на корабите като рутинна защита срещу евтини дронове и други заплахи, зависещи от сензори. Дори и да не е стреляла нито веднъж, присъствието на системата ODIN на борда на разрушител, изстрелващ ракети по време на реални бойни операции, дава представа за това как лазерните оръжия най-накрая могат да влязат в морските битки – не с блясък, а почти безшумно.

