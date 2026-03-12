Тръмп: Правим много пари с вдигането на цените на петрола, но по-важно ми е да спра една зла империя

"Съединените щати са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари. Обаче за мен, като президент, много по-голям интерес и значение има да се спре злата империя Иран да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток, а всъщност и целия свят. Никога няма да допусна това да се случи!". С тези думи в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп обяви каква е най-голямата му цел в операция "Епична ярост".

Иран и ядреното оръжие

Според доклади на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е натрупал над 400 кг уран, обогатен до 60% чистота. Този материал е близо до 90-те процента, необходими за ядрено оръжие, което представлява сериозен риск за неразпространението и е обект на интензивен международен мониторинг.

Satellite imagery suggests US B-2 likely struck the Taleghan-2 facility at Iran's Parchin military complex, a site linked to nuclear weapons research using 30000-lb GBU-57 bunker-buster bombs. pic.twitter.com/7UQAg6qyv5 — Current Report (@Currentreport1) March 12, 2026

Израелските въоръжени сили (IDF/ЦАХАЛ) по-рано днес, 12 март, заявиха, че наскоро са нанесли удар по ирански ядрен обект, където режимът на Ислямската република е работил върху „критични способности за разработване на ядрени оръжия“. Съоръжението, намиращо се близо до столицата Техеран и идентифицирано от военните като комплекс "Талеган", е било поразено по време на серия от удари, нанесени от въздушните сили в района през последните няколко дни.

