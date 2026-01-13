Иран е продал на Путин ракети за близо 3 млрд. долара

Иран е подписал договори с Русия за доставка на ракети на стойност около 2,7 милиарда долара още преди пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна, съобщава пред Bloomberg западен представител на службите за сигурност, пожелал да остане анонимен. Според него договорите са били подписани в началото на октомври 2021 г., няколко месеца преди старта на войната. Те касаят доставката на балистични ракети и ракети "земя-въздух".

Покупките включват:

стотици балистични ракети с малък обсег Fath-360;

близо 500 други балистични ракети с малък обсег;

около 200 ракети "земя-въздух", свързани със системи за противовъздушна отбрана.

Боеприпаси и дронове от Техеран за Москва

Иран също така е доставил на Русия милиони боеприпаси и артилерийски снаряди, както и "камикадзе" дронове "Шахед-136", плюс технологията за тяхното производство в Русия под името "Геран-2". Договорът за дроновете е подписан в началото на 2023 г., т.е. около година след началото на войната в Украйна, и е на стойност 1,75 милиарда долара.

Като цяло, западни източници оценяват, че Русия е похарчила над 4 милиарда долара за иранско военно оборудване от края на 2021 г., пише Bloomberg.

Сближаването между Русия и Иран

Сближаването между Русия и Иран се ускори рязко след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до мащабни западни санкции срещу Москва. Продажбите на ирански оръжия се превърнаха в ключов фактор за задълбочаването на това партньорство. Техеран, който от години е под санкции заради ядрената си програма и потискането на вътрешните протести, се стреми да разшири сътрудничеството си с Руската федерация от 2010 г. насам, опасявайки се от международна изолация.

През януари 2025 г. двете страни подписаха споразумение за стратегическо партньорство, но то не предвижда взаимна отбрана. В същото време Москва не оказа значителна помощ на Техеран по време на израелските и американските удари през юни миналата година: САЩ издадоха предупреждение, което последно използваха точно преди ударите срещу Иран.

В същото време Москва и Техеран работят за създаването на търговски коридор през Каспийско море и Индия, а също така обсъждат засилване на финансовото и банковото сътрудничество, за да заобикалят санкциите.