Спорт:

Иран е продал на Путин ракети за близо 3 млрд. долара

13 януари 2026, 10:55 часа 305 прочитания 0 коментара
Иран е продал на Путин ракети за близо 3 млрд. долара

Иран е подписал договори с Русия за доставка на ракети на стойност около 2,7 милиарда долара още преди пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна, съобщава пред Bloomberg западен представител на службите за сигурност, пожелал да остане анонимен. Според него договорите са били подписани в началото на октомври 2021 г., няколко месеца преди старта на войната. Те касаят доставката на балистични ракети и ракети "земя-въздух".

Покупките включват:

  • стотици балистични ракети с малък обсег Fath-360;
  • близо 500 други балистични ракети с малък обсег;
  • около 200 ракети "земя-въздух", свързани със системи за противовъздушна отбрана.

Още: Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО)

Боеприпаси и дронове от Техеран за Москва

Иран също така е доставил на Русия милиони боеприпаси и артилерийски снаряди, както и "камикадзе" дронове "Шахед-136", плюс технологията за тяхното производство в Русия под името "Геран-2". Договорът за дроновете е подписан в началото на 2023 г., т.е. около година след началото на войната в Украйна, и е на стойност 1,75 милиарда долара.

Снимка: Getty Images

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Като цяло, западни източници оценяват, че Русия е похарчила над 4 милиарда долара за иранско военно оборудване от края на 2021 г., пише Bloomberg.

Още: Иранският режим се разправя с протестиращите "на тъмно", две мощни оръжия влизат в играта (ВИДЕО)

Сближаването между Русия и Иран

Сближаването между Русия и Иран се ускори рязко след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до мащабни западни санкции срещу Москва. Продажбите на ирански оръжия се превърнаха в ключов фактор за задълбочаването на това партньорство. Техеран, който от години е под санкции заради ядрената си програма и потискането на вътрешните протести, се стреми да разшири сътрудничеството си с Руската федерация от 2010 г. насам, опасявайки се от международна изолация.

През януари 2025 г. двете страни подписаха споразумение за стратегическо партньорство, но то не предвижда взаимна отбрана. В същото време Москва не оказа значителна помощ на Техеран по време на израелските и американските удари през юни миналата година: САЩ издадоха предупреждение, което последно използваха точно преди ударите срещу Иран.

В същото време Москва и Техеран работят за създаването на търговски коридор през Каспийско море и Индия, а също така обсъждат засилване на финансовото и банковото сътрудничество, за да заобикалят санкциите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Иран ирански ракети война Украйна санкции Русия ирански дронове Шахед ирански балистични ракети
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес