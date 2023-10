Израел срина сградата на МВР на "Хамас" (ВИДЕО)

През нощта израелските военновъздушни сили успяха да ударят и сринат сградата на вътрешното министерство на "Хамас". Припомняме, че движението има две крила - военно и "социално", като всъщност успя на избори да спечели срещу движението "Фатах" на Махмуд Абас, президентът на Палестинската автономия.

Израелската армия е стреляла с артилерия по Южен Ливан (ВИДЕО)

Reported as an attack on the Interior Ministry building of Hamas. pic.twitter.com/EsJobdMw2L