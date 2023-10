Израелци: След като се справим с Хамас, Москва ще си плати. Скабеева е законна цел (ВИДЕО)

Организацията, която се представя на сайта си като частна охранителна компания, която е "помогнала за осуетяването на много терористични актове в разгара на атаките на Ислямска държава (или ИДИЛ - бел.ред.) през 2014-2017 г. в Европа", публикува съобщение в социалната мрежа X, гласящо: "Русия открито се подиграва на жените войници, отвлечени от "Хамас". Израелците НИКОГА няма да забравят това. След като се справим с "Хамас" и Газа, Москва ще си плати за това, че е световна столица на антисемитизма. Това е кръвно обещание. Главната пропагандаторка на Путин Олга Скабеева също е законна мишена."

Руската телевизионна водеща Скабеева коментира по-рано с насмешка видеоклип с танц в социалните мрежи, показващ танцуващи жени в униформи на израелската армия, с думите, че именно така „израелската армия се подготвя за война“.

