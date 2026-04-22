Как изглежда "успехът" на Тръмп: 34 танкера, свързани с Иран, са проникнали през блокадата на САЩ

Най-малко 34 танкера, свързани с Техеран, са заобиколили американската морска блокада на иранските пристанища, откакто тя е била наложена. Информацията е на Financial Times, които се позовават на данни за проследяване на товари от Vortexa. Няколко от тези кораби са превозвали ирански суров нефт. На фона на всичко това американският президент Доналд Тръмп определи операцията на САЩ като „огромен успех“.

От 34-те идентифицирани танкера 19 са напуснали Персийския залив, след като са преминали през "забранените води", докато 15 са влезли в региона, като според информацията са плавали към Иран от Арабско море.

Потвърдено е, че поне шест от излизащите кораби са превозвали ирански суров петрол на обща стойност около 10,7 милиона барела. Отбеляза се, че предвид типичните отстъпки за санкционирания ирански нефт – често около 10 долара под цената на суровия петрол от сорт „Брент“ – пратките биха могли да представляват стойност от близо 910 милиона долара.

Как танкерите избягват наблюдението?

Сред посочените кораби е „Дорена“ – супертанкер под ирански флаг, който според информацията е преминал през блокадата с изключен транспондер – тактика, често използвана за избягване на морските системи за проследяване.

Вашингтон наложи морска блокада на 13 април, малко след сключването на двуседмично примирие, което временно прекрати конфликта с Иран. Първоначалните мерки бяха насочени към кораби, влизащи или напускащи ирански води, но по-късно бяха разширени, за да обхванат и ирански кораби, плаващи в открито море, както и кораби, заподозрени в подкрепа на стратегическите дейности на Техеран.

Въпреки тези ограничения Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи във вторник, че американските сили са наредили на най-малко 28 кораба да се върнат към ирански пристанища от началото на блокадата. Съобщава се, че американският флот е конфискувал един контейнеровоз в Оманския залив и се е качил на борда на танкер, подлежащ на санкции, в Индо-Тихоокеанския регион.

Тръмп и "огромният успех" на блокадата му

В интервю за CNBC Тръмп защити операцията, като заяви, че блокадата е била „огромен успех“, и обвърза нейното продължаване с текущите преговори с Техеран. Той добави, че ограниченията по ключови морски маршрути, включително Ормузкия проток, ще останат в сила, докато не бъде постигнато „окончателно споразумение“ с Иран.

Техеран остро осъди блокадата, наричайки я нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

Примирието беше удължено от Тръмп, след като изтече на 21 април - за неопределено време, докато не се стигне до пробив в дипломацията. Иранските власти обаче обявиха, че самите те не са искали това да се случва, а в същото време блокираха преговорите в Пакистан снощи, като не излъчиха делегация. Твърди се, че президентът на САЩ е дал ултиматум на Ислямската република: Тръмп е дал кратък срок на Иран: Намерете с кого да преговарям, или се гответе за бомби.