Какво гласи сделката с Иран, която Тръмп бил готов да подпише?

Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран, за който президентът Доналд Тръмп твърди, че съвсем скоро ще бъде подписан, предвижда незабавното отваряне на Ормузкия проток без такси, както и облекчаване на санкциите срещу Иран в зависимост от спазването на споразумението. Сделката ще удължи примирието с 60 дни, включително в Ливан, като през този период ще се проведат преговори по ядрената програма. Това твърдят дипломат от една от посредническите държави и американски представител, цитирани от американското издание Axios.

Текстът включва рамка за запасите от обогатен уран на Иран, въпреки че всякакви действия по отношение на ядрената програма ще зависят от второ, по-подробно споразумение.

Дипломат от една от посредническите държави, който е запознал медията с най-новия план, заявява, че „САЩ и Иран са се споразумели по текста на споразумението“, но признава, че то все още се нуждае от окончателно одобрение.

Още: Рязка промяна в цената на петрола след изявление на Тръмп

Към четвъртък вечерта, 11 юни, споразумението е било одобрено на високо равнище от иранска страна, но вероятно не и от върховния лидер Моджтаба Хаменей, казват два източника, запознати с въпроса.

Тръмп заяви, че очаква церемония по подписването през уикенда. Говорител на иранското външно министерство пък каза, че Техеран „все още не е взел окончателно решение“.

Снимка: Getty Images

Постоянният провал в преговорите

През последните два месеца Белият дом на няколко пъти смяташе, че сделката е на път да бъде сключена, но преговорите винаги се проваляха. Сега и сред дипломатите има оптимизъм, че този път текстът ще бъде окончателен.

Още: Иран предупреди: Не сме решили окончателно за мир. Ормузкият проток пак е арена на война

В четвъртък четири самолета C-17 на ВВС на САЩ излетяха за Европа, пренасяйки оборудване за евентуално пътуване на вицепрезидента Джей Ди Ванс до церемонията по подписване в Женева в следващите дни.

Според източници на Axios предварителното споразумение е било постигнато в сряда вечерта след часове на преговори между катарския посредник Али Ал-Тауади и иранския външен министър Абас Арагчи. По време на преговорите в Техеран Ал-Тауади е разговарял по телефона многократно с пратениците на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Съобщението на Тръмп, че сделката е финализирана, е дошло като изненада за израелския премиер Бенямин Нетаняху. През последните дни той се е оказал в неведение и е звънял на съюзници, близки до администрацията на Тръмп, за да се опита да събере информация, твърди американски източник.

Ядрената програма и Ормузкият проток

Съгласно меморандума за разбирателство Иран ще поеме определени ангажименти по отношение на ядрената си програма – на първо място да не придобива ядрено оръжие и да разреши конфликта около обогатения уран. Високопоставен американски представител заявява, че Тръмп е изразил съгласие, че един от вариантите за разрешаване на въпроса би могъл да бъде разреждането на високообогатения уран на Иран на територията на страната под надзора на инспектори на ООН.

Още: Тръмп: Вероятно през уикенда ще подпишем мирно споразумение с Иран (ВИДЕО)

Всякакви стъпки по отношение на ядрената програма биха били предприети само ако бъде сключено второ споразумение - перспектива, която е несигурна.

Настоящите текстове разглеждали подробно всички ядрени въпроси и отговаряли на всички изисквания на САЩ, твърди цитиран от изданието дипломат.

Меморандумът за разбирателство призовава за незабавното отваряне на пролива Ормуз без такси, като изискването е в рамките на 30 дни да се възстановят обемите на корабоплаването от периода преди войната. В замяна на това блокадата на САЩ върху иранските пристанища също ще бъде вдигната.

Снимка: Getty Images

Американски официални лица по-рано са заявили, че след отварянето на протока на Иран ще бъдат предоставени временни изключения от санкциите, за да може да продава петрол в продължение на 60 дни. Това би донесло ценни приходи за Техеран. Облекчаването на санкциите ще се увеличи, ако Иран спази първоначалното споразумение и прояви „добра воля“ в последващите преговори.

Интригата

Не е ясно дали текстът включва подробно обяснение за това какво ще се случи с милиардите ирански долари, замразени в чужбина. Иран настоява, че трябва да получи част от парите веднага след подписването на всяко първоначално споразумение, докато САЩ заявиха, че средствата ще бъдат отпускани на траншове в зависимост от спазването на условията.

Още: Пореден обрат: Тръмп отмени планираните за тази вечер удари срещу Иран

Източник от САЩ извън администрацията изразява загриженост, че въпросът за замразените средства може да бъде уреден в тайно споразумение. Американски представител наскоро отрече тази възможност пред Axios.

През последните дни САЩ, Иран и Катар са обсъдили механизъм, чрез който Иран да получи достъп до част от замразените си средства в Катар за закупуване на хуманитарни стоки.

Споразумението, за което посредничиха съвместно Катар и Пакистан, ще се нарича „Споразумението от Исламабад“ – ако, разбира се, САЩ и Иран страни в крайна сметка се съгласят да го подпишат.