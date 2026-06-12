AI във войната: Човекът зад Claude е в неведение за най-смъртоносния епизод в Иран (ВИДЕО)

Използван ли е изкуствен интелект от при удара срещу девическо училище в Иран, при който в първия ден от войната - 28 февруари 2026 г. - загинаха 150 цивилни, включително 120 деца? Директорът на американската AI компания Anthropic заяви, че не знае каква роля е изиграл неговият модел за изкуствен интелект при ракетната атака в Минаб. Това отразява все по-широката липса на информация сред ръководителите в областта на ИИ, които все по-често продават усъвършенствани AI инструменти на армията на САЩ.

Дарио Амодей обаче заяви, че конкретният случай не е нарушил политиките на компанията, като изтъкна, че военните, вземащи решения, понякога допускат ужасни грешки.

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"Човекът взема окончателното решение"

„Вижте, ние нямаме достъп до това, не знаем точно как са били използвани тези модели“, заяви главният изпълнителен директор и съосновател на Anthropic в интервю за предаването „The Circuit with Emily Chang“ на Bloomberg, когато беше попитан дали инструментът за изкуствен интелект на компанията му, Claude, е изиграл роля в удара от 28 февруари. Той описа удара срещу училището като „наистина ужасно събитие“.

„Принципът, който сме установили, и мисля, че принципът, който е бил спазен тук, е, че човекът взема окончателното решение“, каза Амодей. „Не знам каква роля е имал Claude или някой друг ИИ, но ако това не е пример защо този принцип е толкова важен, не знам какво друго може да бъде".

Пентагонът, който публично не е поел отговорност за удара, разследва инцидента.

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Най-смъртоносният епизод във войната досега

Девическото начално училище "Шаджара Тайебе" в южния ирански град Минаб беше поразено на 28 февруари - най-смъртоносният до момента епизод, откакто САЩ и Израел атакуваха Ислямската република през тази година.

New York Times analysis suggests Shajarah Tayyebeh Elementary School, which was adjacent to an IRGC base and whose destruction led to dozens of casualties, was hit by the US airforce as it was conducting strikes on the adjacent naval base. pic.twitter.com/M20IHRVpTa — Damage Control (@Dmg_Cntrl) March 5, 2026

Доказателства, събрани от The New York Times – включително сателитни снимки, публикации в социалните мрежи и проверени видеоклипове – сочат, че сградата на училището е била сериозно повредена от прецизен удар. Той е бил нанесен по същото време, когато е била атакувана съседна военноморска база, управлявана от Иранската революционна гвардия.

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Училището е в непосредствена близост до военен комплекс на Иранската революционна гвардия и преди е било част от комплекса, но после се отделя. Затова се твърди, че причина за удара може да е остаряла разузнавателна информация на САЩ, която не е била повторно проверена.

Президентът Доналд Тръмп пък обвини директно иранците, че са обстреляли училището и че някак разполагали с ракети "Томахоук": Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО).

Ролята на AI във войната: големите спорове

Дългогодишният дебат относно ролята на изкуствения интелект във войната противопоставя онези, които се надяват, че ИИ ще намали грешките по време на военни действия, ще спаси човешки животи и ще донесе победи, на активисти и експерти, които се опасяват, че прекаленото бързане при набелязването на цели ще влоши войната и ще доведе до по-големи щети сред цивилното население.

Води се и дебат относно степента, до която технологичните компании трябва да бъдат информирани за това как се използват техните AI инструменти, и дали те трябва да носят отговорност за резултати, които водят до грешки.

Коментарите на Амодей подкрепят предишни репортажи на Bloomberg News, че компаниите, работещи в областта на изкуствения интелект, имат малък контрол върху мощните, понякога ненадеждни и потенциално смъртоносни инструменти, които изпращат в бой. В същото време Пентагонът се стреми да ускори внедряването на изкуствения интелект на бойното поле.

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Q: In February, a US missile hit a girls' school in Iran, killing more than 150 people, most of them children. Did Claude play a role in that strike?



Anthropic CEO Dario Amodei: We don't know exactly how these models were used. Obviously, mistakes that happen in warfare are… pic.twitter.com/R65zopKORh — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026

Изпълнителният директор на Anthropic предизвика скандал с администрацията на Тръмп по-рано тази година, като постави граница на използването на инструментите за изкуствен интелект на компанията му в напълно автономни оръжия и масово вътрешно наблюдение. В резултат на това Пентагонът взе безпрецедентното решение да определи американската компания като риск за веригата на доставки, което предизвика съдебен процес от Anthropic. Той все още е в ход.

Въпреки това изкуственият интелект на Амодей играе роля във войната на САЩ с Иран. Централното командване на САЩ използва платформа, подпомагана от изкуствен интелект, наречена Maven Smart System, която се възползва от Claude и други инструменти за AI, за да генерира т.нар. точки на интерес, да подпомага персонала си при вземането на решения и да ускори процесите в рамките на военните операции срещу Иран. Командването подчерта необичайно големия брой цели, които американските оператори са поразили за кратък период от време - 1000 цели през първите 24 часа от операциите и 13 000 цели до 6 април, малко повече от месец след началото им.

На въпроса дали е съгласен с ролята на Claude в поразяването на повече цели и ускоряването на ликвидирането на хора, Амодей заяви, че подкрепя идеята САЩ да разполагат с възможността да бъдат по-ефективни във военно отношение, като изтъкна, че способността да бъдеш „по-силен“, възпира, а не предизвиква войни. „По принцип трябва да оставите политиката в ръцете на военните, които вземат решенията“, каза той.

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Амодей изтъкна, че развитието на изкуствен интелект за военни цели може да помогне за избягване на Трета световна война и за защита на Тайван от инвазия от Китай, стига технологията да не се използва без ограничения или по начин, който подкопава демократичните ценности.

„Когато виждам как Русия напада Украйна, когато виждам риска от китайска инвазия в Тайван, ме тревожи, че се появява един вид възроден авторитарен блок, че те са много агресивни и че трябва да се защитим“, каза той. „Не искаме свят, в който Китай и Русия могат да изграждат, да анализират цялата разузнавателна информация с помощта на ИИ, да използват ИИ за атакуване на Тайван и Украйна, а ние да не можем да ги защитим“, добави той.

Но има и доста противници на тази теза - някои военни изтъкват, че вземането на повече решения вместо на по-добри решения заради възможността за използване на AI може да има обратен ефект.