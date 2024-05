Китай с военно учение край Тайван (ВИДЕО)

Маневрите с участието на армията, флота, военновъздушните сили и ракетните войски започна броени дни след като новият президент на Тайван Джими Лай встъпи в длъжност и призова Пекин да прекрати заплахите си.

China has launched major military exercises off the coast of Taiwan



They are taking place in the Taiwan Strait and will last until May 24. The purpose of the maneuvers is stated to test the real combat capabilities of Chinese troops "in theater in joint operations."



