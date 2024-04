Ливан изстреля десетки ракети срещу Израел, САЩ изпраща допълнителни военни в региона (ВИДЕО)

Израелската армия обяви, че е прехванала два дрона, пълни с експлозиви, изстреляни от Хизбула. Прехванати са и десетки ракети - "на работа" е прочутата израелска ПВО система "Железен купол".

В очакване на по-нататъшна ескалация в Близкия изток, САЩ обявиха, че изпращат подкрепления в региона, предаде АФП. Според Вашингтон, може да се очаква иранска атака срещу Израел в следващите 24 до 48 часа.

"Преместваме допълнителни сили и средства в региона, за да подсилим регионалните усилия за възпиране и да увеличим защитата на американските сили", заяви представител на американската отбрана във Вашингтон, който е ключов съюзник на Израел.

There is a rocket attack on #Israel, presumably from Lebanon - The Times of Israel



The Iron Dome system is in operation in different regions of the country. pic.twitter.com/P4Ztx8s9HX