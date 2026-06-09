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Мечка падна от дърво, хора я спасиха (ВИДЕА)

09 юни 2026, 14:31 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Мечка падна от дърво, хора я спасиха (ВИДЕА)

Мечка падна от дърво и оцеля, благодарение на помощ от хората. Полицията в американския щат Аризона използва брезент, за да улови черна мечка, която падна от дърво в жилищен квартал, след като предизвика истинска сензация в района, предават медиите в САЩ, а в социалните мрежи се появиха видеа от инцидента.

Животното е било забелязано да почива върху клоните на дърво в град Торник, на около 30 км южно от Тусон. След подаден сигнал от местни жители на място пристигнали полицейски екипи и специалисти от Департамента по дива природа и риболова на Аризона.

На кадрите се вижда как мечката е разположена върху клоните, докато екипите обезопасяват периметъра и подготвят операцията по спасяването ѝ.

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След като ситуацията е овладяна, животното пада от дървото върху опънат брезент, използван от екипите за безопасно поемане на удара. След това мечката е транспортирана и преместена далеч от населените райони в естествена среда, подходяща за нейното обитаване.

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Операцията приключва без пострадали хора и без сериозен риск за животното, съобщават местните власти.

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Мечка Дърво спасителна операция дива природа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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