Войната в Украйна:

Минута мълчание в цяла Турция в памет на Ататюрк (ВИДЕА)

10 ноември 2025, 13:36 часа 170 прочитания 0 коментара
Минута мълчание в цяла Турция в памет на Ататюрк (ВИДЕА)

Турците в страната, както и по целия свят почетоха паметта на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в деня, когато се навършват 87 години от смъртта му. Точно в 9:05 ч., часът на смъртта му, гражданите застанаха мирно, слязоха от колите си и запазиха минута мълчание.

Официални лица, сред които президентът Реджеп Тайип Ердоган, вицепрезидентът Джевдет Йълмаз и председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш, посетиха мавзолея, където почива основателят на Република Турция, за да му отдадат почит. По време на церемонията, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи, Ердоган заяви, че правителството и хората на държавни постове продължават да следват примера на Ататюрк в желанието си за извисяване на репутацията на страната в световен мащаб и развитието ѝ във вътрешнополитически план.  

„Разраснахме Турция, направихме още по-голямо нашето единство, накарахме народа ни да вкуси най-големите успехи и най-големите победи през последния век. Докарахме страната до положение, в което може да се конкурира с останалата част от света във всяка една област, точно както Ататюрк е мечтал за Турция, наричайки я своята най-голяма творба. Възпитахме милиони младежи, които са будни, работливи, имат самочувствие, вяра, възпитание и добродетели и ще бъдат светлина за утрешния ден. Дано още дълги години да работим за Турция, да служим на страната ни, да създаваме история, да постигаме целите на страната ни във всяка една област“, заяви Ердоган.

Още: Кемал Ататюрк - знаете ли къде е роден

Отдаването на почит на Ататюрк продължава през целия ден. Стотици хиляди граждани поставят цветя пред гроба му в мавозолейния комплекс „Анъткабир“ и паметниците из цялата страна. 

Скоро Турция на Ердоган ще е история

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция Кемал Ататюрк
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес