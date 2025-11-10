Минута мълчание в цяла Турция в памет на Ататюрк (ВИДЕА)

Турците в страната, както и по целия свят почетоха паметта на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в деня, когато се навършват 87 години от смъртта му. Точно в 9:05 ч., часът на смъртта му, гражданите застанаха мирно, слязоха от колите си и запазиха минута мълчание.

Официални лица, сред които президентът Реджеп Тайип Ердоган, вицепрезидентът Джевдет Йълмаз и председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш, посетиха мавзолея, където почива основателят на Република Турция, за да му отдадат почит. По време на церемонията, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи, Ердоган заяви, че правителството и хората на държавни постове продължават да следват примера на Ататюрк в желанието си за извисяване на репутацията на страната в световен мащаб и развитието ѝ във вътрешнополитически план.

Bugün Sivas’ta hayat, saat 09.05’te bir kez daha durdu.



Genç, yaşlı, çocuk… Herkes Atatürk’e olan sevgisini ve özlemini yüreğinde hissetti.



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Sivas’ta saygı, minnet ve derin bir duyguyla… pic.twitter.com/Q1zJ1xNT8z — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) November 10, 2025

„Разраснахме Турция, направихме още по-голямо нашето единство, накарахме народа ни да вкуси най-големите успехи и най-големите победи през последния век. Докарахме страната до положение, в което може да се конкурира с останалата част от света във всяка една област, точно както Ататюрк е мечтал за Турция, наричайки я своята най-голяма творба. Възпитахме милиони младежи, които са будни, работливи, имат самочувствие, вяра, възпитание и добродетели и ще бъдат светлина за утрешния ден. Дано още дълги години да работим за Турция, да служим на страната ни, да създаваме история, да постигаме целите на страната ни във всяка една област“, заяви Ердоган.

Отдаването на почит на Ататюрк продължава през целия ден. Стотици хиляди граждани поставят цветя пред гроба му в мавозолейния комплекс „Анъткабир“ и паметниците из цялата страна.

Скоро Турция на Ердоган ще е история

Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz.



Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam! ♾️ #10Kasım pic.twitter.com/LLQrgKnej3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2025