На фона на протести и жертви: Иран е "отворен към дипломация" със САЩ (ВИДЕО)

13 януари 2026, 06:55 часа 325 прочитания 0 коментара
Иран не реагира директно на коментарите на американския президент Доналдт Тръмп, че искат да преговарят с Вашингтон, след като по-рано той заплаши да нанесе удар на Ислямската република заради репресиите срещу участниците в национални демонстрации, които според активисти са довели до смъртта на най-малко 599 души. 

Остава неясно какво точно може да обещае Иран, особено след като Тръмп постави строги изисквания по отношение на ядрената програма и арсенала от балистични ракети на страната, които Техеран счита за жизненоважни за националната си отбрана.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред чуждестранни дипломати в Техеран, че "ситуацията е под пълен контрол", като в изказването си обвини Израел и САЩ за насилието, без да представи доказателства. "Демонстрациите станаха насилствени и кървави, за да дадат повод на американския президент да се намеси", подчерта Арагчи.

Арагчи заяви, че Иран е "отворен към дипломация".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че каналът за комуникация със САЩ остава отворен, но преговорите "трябва да се основават на приемане на взаимните интереси и опасения, а не на едностранни, еднопосочни преговори, основани на диктат".

Проправителствени демонстранти излязоха пак по иранските улици в подкрепа на теократичното управление при демонстрация на сила, след дни на протести, които директно оспорваха властта на 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Виолета Иванова
