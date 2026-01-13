На фона на протести и жертви: Иран е "отворен към дипломация" със САЩ (ВИДЕО)

Иран не реагира директно на коментарите на американския президент Доналдт Тръмп, че искат да преговарят с Вашингтон, след като по-рано той заплаши да нанесе удар на Ислямската република заради репресиите срещу участниците в национални демонстрации, които според активисти са довели до смъртта на най-малко 599 души.

ОЩЕ: Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО)

This is what the IRGC and Basij crackdown looks like on the ground in Iran, chasing protesters through alleys, firing at them from behind. Footage reportedly from January 4 shows the brutality firsthand. Thousands are already reported killed, even more wounded, with the real toll… pic.twitter.com/Ufz6ff4TFP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Остава неясно какво точно може да обещае Иран, особено след като Тръмп постави строги изисквания по отношение на ядрената програма и арсенала от балистични ракети на страната, които Техеран счита за жизненоважни за националната си отбрана.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред чуждестранни дипломати в Техеран, че "ситуацията е под пълен контрол", като в изказването си обвини Израел и САЩ за насилието, без да представи доказателства. "Демонстрациите станаха насилствени и кървави, за да дадат повод на американския президент да се намеси", подчерта Арагчи.

Арагчи заяви, че Иран е "отворен към дипломация".

ОЩЕ: Тръмп с нови санкции срещу страните, които търгуват с Иран

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че каналът за комуникация със САЩ остава отворен, но преговорите "трябва да се основават на приемане на взаимните интереси и опасения, а не на едностранни, еднопосочни преговори, основани на диктат".

❗️Trump has announced a 25% tariff on all business with any country that continues dealings with the Islamic Republic of Iran. “This Order is final and conclusive,” he stated. pic.twitter.com/kCbPaIiDB7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Проправителствени демонстранти излязоха пак по иранските улици в подкрепа на теократичното управление при демонстрация на сила, след дни на протести, които директно оспорваха властта на 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.