Тръмп с нови санкции срещу страните, които търгуват с Иран

13 януари 2026, 00:40 часа 181 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всяка страна, която търгува с Иран, ще бъде обложена с мито в размер на 25% върху всяка сделка, сключена със САЩ, предаде Ройтерс.

"Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати", заяви Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа "Трут соушъл". "Указът е окончателен и не подлежи на обжалване", подчертава още той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
