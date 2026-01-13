Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО)

Най-малко 500 души са загинали по време на двуседмичните протести в Иран. Това съобщи базираната в САЩ правозащитна организация HRANA. Последните данни, базирани на данни от активисти във и извън Иран, показва 490 убити протестиращи и 48 служители по сигурността, плюс 10 000 арестувани. Ройтерс не можа независимо да потвърди данните, а иранските власти не са съобщили данни за жертвите от безредиците, за които обвиняват „бунтовниците“, насърчавани от чуждестранни сили.
Reuters reports that at least 538 people have been killed during protests in Iran. According to local activists, the dead include 490 protesters and 48 security personnel. Dozens of body bags are lining the streets, being shown to relatives for identification.… pic.twitter.com/hrbbPFLSB9— WarTranslated (@wartranslated) January 12, 2026
Тази вечер започнаха да излизат сведения за нови протести в Техеран тази вечер, макар видеата, които се появяват в социалните мрежи, да не могат да бъдат потвърдени заради цялостното прекъсване на интернета в Иран.
Footage reportedly showing protests in Tehran tonight has surfaced, though its date remains unconfirmed due to Iran’s nationwide internet blackout. Verifying the timing of such videos is very difficult at this moment. pic.twitter.com/LsKd4acUZv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026
Днес се появиха и видеа от брутално потушаване на протестите – на тях се вижда как правителствените сили гонят протестиращи през тесните улички на иранската столица, а въоръжени мъже стрелят по тях. Кадри, на които се предполага, че са от 4 януари, показват жестокостта.
This is what the IRGC and Basij crackdown looks like on the ground in Iran, chasing protesters through alleys, firing at them from behind. Footage reportedly from January 4 shows the brutality firsthand. Thousands are already reported killed, even more wounded, with the real toll… pic.twitter.com/Ufz6ff4TFP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026
В мрежата се появиха кадри и от Исфахан. На тях се вижда голям пожар, макар причината да остава неясна. Клипът е споделен с надпис: „12 януари, Исфахан, борба за Шаха, вярата и родината срещу демонските окупатори.“ Все още няма потвърждение какво точно е запалено.
Footage reportedly from Isfahan tonight shows a large fire, though the cause remains unclear. The clip is shared with the caption: “January 12, Isfahan, fight for the Shah, faith, and homeland against the demonic occupiers.”— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026
There is no confirmation yet on what was set ablaze. pic.twitter.com/vJ7zy3pzG4
САЩ издадоха предупреждение за сигурност относно Иран. На американците се препоръчва незабавно да напуснат Иран, да избягват демонстрации и да се подготвят за ограничен достъп до комуникации, транспорт и основни услуги. Полетите са нарушени, а сухопътните пътища към Армения или Турция може да са единствените осъществими изходи.
The U.S. has issued a security alert for Iran. Americans are urged to leave Iran immediately, avoid demonstrations, and prepare for limited access to communications, transport, and essential services. Flights are disrupted, and land routes to Armenia or Türkiye may be the only… pic.twitter.com/bRf5AIA2UZ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026
Френският президент Макрон осъди държавното насилие на Ислямската република срещу протестиращите. Междувременно агенция AFP съобщи, че голяма част от персонала на френския дипломатически корпус вече е напуснал Иран сред нарастващите напрежения и потенциални удари от САЩ.