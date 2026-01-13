Спорт:

13 януари 2026, 02:32 часа 337 прочитания 0 коментара
Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО)

Най-малко 500 души са загинали по време на двуседмичните протести в Иран. Това съобщи базираната в САЩ правозащитна организация HRANA. Последните данни, базирани на данни от активисти във и извън Иран, показва 490 убити протестиращи и 48 служители по сигурността, плюс 10 000 арестувани. Ройтерс не можа независимо да потвърди данните, а иранските власти не са съобщили данни за жертвите от безредиците, за които обвиняват „бунтовниците“, насърчавани от чуждестранни сили.

Тази вечер започнаха да излизат сведения за нови протести в Техеран тази вечер, макар видеата, които се появяват в социалните мрежи, да не могат да бъдат потвърдени заради цялостното прекъсване на интернета в Иран.

Днес се появиха и видеа от брутално потушаване на протестите – на тях се вижда как правителствените сили гонят протестиращи през тесните улички на иранската столица, а въоръжени мъже стрелят по тях. Кадри, на които се предполага, че са от 4 януари, показват жестокостта.

В мрежата се появиха кадри и от Исфахан. На тях се вижда голям пожар, макар причината да остава неясна. Клипът е споделен с надпис: „12 януари, Исфахан, борба за Шаха, вярата и родината срещу демонските окупатори.“ Все още няма потвърждение какво точно е запалено.

САЩ издадоха предупреждение за сигурност относно Иран. На американците се препоръчва незабавно да напуснат Иран, да избягват демонстрации и да се подготвят за ограничен достъп до комуникации, транспорт и основни услуги. Полетите са нарушени, а сухопътните пътища към Армения или Турция може да са единствените осъществими изходи.

Френският президент Макрон осъди държавното насилие на Ислямската република срещу протестиращите. Междувременно агенция AFP съобщи, че голяма част от персонала на френския дипломатически корпус вече е напуснал Иран сред нарастващите напрежения и потенциални удари от САЩ.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
размирици Иран протести загинали война Иран
