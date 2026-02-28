САЩ участват в ударите на Израел срещу Иран. Имало е опит да бъде убит иранският президент? (ВИДЕО)

Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство.

Още: Израел превантивно удари Иран: Извънредно положение и сирени в цялата страна (ВИДЕА)

WATCH: Cruise missiles launched by Israel-US heading toward Iran observed in the skies over Iraq. pic.twitter.com/dQII4Hnens — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Вече има израелски данни, че над 30 цели в Иран са били поразени. Ирански медии съобщават, че са били бомбардирани иранското военно министерство, разузнавателния департамент, резиденцията на върховния лидер Али Хаменей и Иранската организация за ядрена енергия в Техеран. Според турския информационен проект Clash Report, вече е имало опит да бъде убит иранският президент Масуд Пезешкиан - това са израелски данни. Също израелски източници твърдят, че е убит началникът на иранския генщаб Амир Хатами. Израелското издание YNet твърди на база израелски източници, че "всяка изстреляна ракета има за цел свой собствен адрес". Отделно, има втора вълна от въздушни удари срещу Техеран - израелската армия е категорична, че още утре (1 март) иранската столица щяла да изглежда съвсем различно - Още: Незабавно напуснете Израел и Иран: МВнР към българските граждани

BREAKING: War on Iran starts.



Israel has just hit Tehran. pic.twitter.com/oPSTBapXYi — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Airstrikes are reportedly targeting the presidential building and a government complex in Iran, according to local media. #Iran pic.twitter.com/xbhbMABAiv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Iranian media reported explosions in Tehran, Tabriz and Ilam. Iran placed hospitals nationwide on alert and said casualties would be announced after verification. Iranian officials warned of a harsh response, while Israel called up reservists to reinforce security on its borders.… pic.twitter.com/x5ac7bCsJd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Междувременно, израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви как се казва новата израелска военна операция срещу Иран. Името е "Ревът на Лъва". А лидерът на израелската опозиция Яир Лапид декларира, че в случая няма място за разделение: "Има една държава и една нация - Израел". Пред "Ройтерс" ирански официален източник е казал, че отговорът на Иран ще е "унищожителен".

🇮🇷 Oh. Iran is preparing retaliatory actions and promises they will be devastating



Reuters reports this, citing an Iranian official.



Meanwhile, Iranian state media are broadcasting war songs.



Now the main thing is that the “devastator” doesn’t break down. pic.twitter.com/dEWohrHt3e — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Припомняме, че преди буквално два дни източници на Politico коментираха, че в обсъжданията за военна атака срещу Иран за САЩ идеалният сценарий е войната а бъде започната от Израел, а след това американците да се намесят - ОЩЕ: Израел ги удрят първи, ние ги довършваме: Съветници на Тръмп с план за Иран