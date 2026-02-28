Войната в Украйна:

САЩ участват в ударите на Израел срещу Иран. Имало е опит да бъде убит иранският президент? (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 9:19 часа 730 прочитания 1 коментар
Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство.

Вече има израелски данни, че над 30 цели в Иран са били поразени. Ирански медии съобщават, че са били бомбардирани иранското военно министерство, разузнавателния департамент, резиденцията на върховния лидер Али Хаменей и Иранската организация за ядрена енергия в Техеран. Според турския информационен проект Clash Report, вече е имало опит да бъде убит иранският президент Масуд Пезешкиан - това са израелски данни. Също израелски източници твърдят, че е убит началникът на иранския генщаб Амир Хатами. Израелското издание YNet твърди на база израелски източници, че "всяка изстреляна ракета има за цел свой собствен адрес". Отделно, има втора вълна от въздушни удари срещу Техеран - израелската армия е категорична, че още утре (1 март) иранската столица щяла да изглежда съвсем различно - Още: Незабавно напуснете Израел и Иран: МВнР към българските граждани

Междувременно, израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви как се казва новата израелска военна операция срещу Иран. Името е "Ревът на Лъва". А лидерът на израелската опозиция Яир Лапид декларира, че в случая няма място за разделение: "Има една държава и една нация - Израел". Пред "Ройтерс" ирански официален източник е казал, че отговорът на Иран ще е "унищожителен".

Припомняме, че преди буквално два дни източници на Politico коментираха, че в обсъжданията за военна атака срещу Иран за САЩ идеалният сценарий е войната а бъде започната от Израел, а след това американците да се намесят

Ивайло Ачев
