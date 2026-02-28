Израел превантивно удари Иран: Извънредно положение и сирени в цялата страна (ВИДЕА)

Израел е предприел превантивна атака срещу Иран, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от световните медии.

Кац казва, че е обявил „незабавно извънредно положение в цялата страна“.

„Държавата Израел е предприела превантивен удар срещу Иран, за да премахне заплахите за нея“, казва той.

🚨 BREAKING: Has it begun? Israel has just struck Tehran



Meanwhile, reports from Tel Aviv say sirens are blaring across the entire city. pic.twitter.com/J6MlCBcL9A — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Още: САЩ обявиха Иран за „държава-спонсор на неправомерни задържания“

Междувременно сирени вият в целия Израел, докато Командването на вътрешния фронт на Израелските отбранителни сили предупреждава цивилните да стоят близо до бомбоубежища.

В съобщението се казва, че „поради ситуацията със сигурността“ цивилните трябва да се уверят, че знаят кое е оптималното защитено убежище близо до тях и да избягват ненужни пътувания.

Още: Война САЩ-Иран наистина е опасно близо: два нови сериозни сигнала (ВИДЕО)

Взривове направо в Техеран

Израелските отбранителни сили казват, че “проактивната тревога“ е предназначена да подготви обществеността за възможността за ракетен обстрел към нашата територия.

Малко преди това Ройтерс и Асошиейтед прес съобщиха, цитирани от БТА, за отекнали взривове в столицата на Иран - Техеран. Над града започна да се издига дим. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е очевидно удар в близост до канцеларията на израелския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Армията казва, че към момента няма нужда да се влиза в убежища. Училищата обаче ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

Още: Ако Тръмп открие война: Първа проиранска милиция от Близкия изток заплаши САЩ

Очаквайте подробности!