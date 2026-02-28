Любопитно:

Израел превантивно удари Иран: Извънредно положение и сирени в цялата страна (ВИДЕА)

28 февруари 2026, 8:44 часа 454 прочитания 1 коментар
Израел е предприел превантивна атака срещу Иран, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от световните медии.

Кац казва, че е обявил „незабавно извънредно положение в цялата страна“.

Държавата Израел е предприела превантивен удар срещу Иран, за да премахне заплахите за нея“, казва той.

Междувременно сирени вият в целия Израел, докато Командването на вътрешния фронт на Израелските отбранителни сили предупреждава цивилните да стоят близо до бомбоубежища.

В съобщението се казва, че „поради ситуацията със сигурността“ цивилните трябва да се уверят, че знаят кое е оптималното защитено убежище близо до тях и да избягват ненужни пътувания.

Взривове направо в Техеран

Израелските отбранителни сили казват, че “проактивната тревога“ е предназначена да подготви обществеността за възможността за ракетен обстрел към нашата територия.

Малко преди това Ройтерс и Асошиейтед прес съобщиха, цитирани от БТА, за отекнали взривове в столицата на Иран - Техеран. Над града започна да се издига дим. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е очевидно удар в близост до канцеларията на израелския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Армията казва, че към момента няма нужда да се влиза в убежища. Училищата обаче ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
извънредно положение ракетен удар война Израел война Иран
