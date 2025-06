"Не умрях от грип, нито от COVID": Тръмп за смъртта на висши ирански служители (ВИДЕО)

Ударите на Израел по иракски ядрени и военни обекти са елиминирали всички, които участват в преговорите със САЩ за иракската ядрена програма. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CNN. "Знаете ли, хората, с които общувах, хардлайнерите, са мъртви", каза той, но не уточни за кои хора става въпрос. "И те не са починали от грип или COVID", добави саркастично президентът на САЩ.

🚨 Israel has eliminated all Iranian negotiators who had been involved in talks with the U.S.



That’s according to President Donald Trump in an interview with CNN.



“And they didn’t die of the flu or COVID,” the U.S. president added sarcastically. pic.twitter.com/XakE4lTmNZ