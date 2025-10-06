Войната в Украйна:

Още 171 експулсирани от флотилията за Газа от Израел, българинът е сред тях

06 октомври 2025, 16:23 часа 247 прочитания 0 коментара
Още 171 експулсирани от флотилията за Газа от Израел, българинът е сред тях

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

Още: Задържаният в Израел българин поиска депортиране, МВнР разкри какво е състоянието му

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени с сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Още: Израел депортира активисти от задържаната флотилия, Грета Тунберг се оплака от лошо отношение (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

Още: Росен Желязков: Има задържан българин във флотилията за Газа, предупредили сме Израел (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Израел Експулсиране информация 2025 глобална флотилия сумуд
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес