Отлагат спорната съдебна реформа, която предизвика бурни протести в Израел

Израелският президент: Незабавно спрете съдебната реформа

В изявлението на партия "Еврейска сила" ("Оцма ехудит") се посочва, че законопроектът ще бъде оставен за следващата сесия на израелския парламент, за да може "реформата да бъде одобрена чрез диалог", предаде БТА. Следващата седмица Кнесетът излиза във ваканция във връзка с празненствата за еврейската Пасха.

Същевременно заради масовите протести полицията започна да строи ограда около резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху.

The police began to construct a fence around Netanyahu's residence amid protests in #Israel. pic.twitter.com/dpK462nyza