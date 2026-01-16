"Повсеместно изтребват хора": Предупреждение от адвокат на осъдени на смърт в Иран

Въпреки вълната от смъртни присъди на протестиращи в Иран, преди два дни няколко предвидени екзекуции бяха отложени. Пред bTV говори един от водещите международни адвокати, защитаващи осъдени на смърт – Ришар Седийо. Мобилизацията на няколко ключови фигури в Европа доведе до лавина от милиони постове в социалните мрежи за спасяването на 26-годишния Ерфан Солтани. Една от тези фигури е именно Седийо.

„Знаехме, че е обявена екзекуцията му. Иранските служби дори информираха, че семейството му има право да го види 10 минути преди нея. Това момче има изключителна смелост. После разбрахме, че екзекуцията се отлага. Ето, виждаш ли колко е важно? Международният натиск май свърши своята работа“, разказа пред bTV адвокатът.

На въпроса дали, ако иранско семейство сега се опита да се свърже с него, за да защитава осъден на смърт, може ли да помогне, той обяснява, че в момента не е възможно да се влезе в Иран. „Никой няма да ми издаде виза. А ако изобщо някой успее да влезе, поема огромен риск – вероятно незабавен арест. В момента е невъзможно за един френски адвокат да работи заедно с ирански колега на място в Иран. Иранският режим не желае да има свидетели на случващото се. Затова и всички средства за комуникация бяха изключени. За да не знае светът за какво изтребване става въпрос. Защото това наистина е повсеместно изтребване“, коментира Ришар Седийо.

